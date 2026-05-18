Detienen en Luque a dos jóvenes con réplica de arma y moto sin documentos

Agentes del Grupo Lince detuvieron a dos jóvenes durante un patrullaje preventivo realizado en la noche del sábado sobre las calles Tomás Ozuna y Coronel Martínez, en la ciudad de Luque.

El procedimiento fue ejecutado cerca de las 23:00 y derivó además en la incautación de una motocicleta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, debido a que el conductor carecía de licencia.

Los aprehendidos fueron identificados como Blas Alcides Martínez Britos, de 23 años, y Víctor Ariel Samaniego Coronel, de 21 años.

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Réplica tenía “80% o 90%” de similitud

El subjefe de la Comisaría 3ª Central, Gustavo Paiva, explicó que los agentes observaron a los ocupantes de una motocicleta en actitud sospechosa y procedieron a verificarlos.

Durante el cateo encontraron en poder de uno de ellos una réplica de arma de fuego que, según el jefe policial, tenía una apariencia “bastante convincente”.

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“Sería un 80% o 90% de similitud con un arma real”, afirmó Paiva, al señalar que incluso contaba con sistema de retroceso y características similares a una pistola verdadera.

La motocicleta incautada es una Motostar SK125, color rojo, año 2024.

Sospechas por asaltos en Maka’i

El comisario indicó además que la intervención se produjo en la zona de Maka’i, considerada conflictiva por las reiteradas denuncias de robos y despojos de pertenencias.

Según sostuvo, las características de los detenidos y el uso de una réplica de arma generan sospechas sobre una eventual vinculación con hechos delictivos ocurridos recientemente en el sector.

Paiva mencionó incluso casos de asaltos cometidos por delincuentes con vestimenta similar a la utilizada por trabajadores delivery, aunque aclaró que hasta el momento no existen elementos concluyentes para atribuirles participación directa.

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Fiscalía dispuso que permanezcan detenidos

Pese a que ninguno de los dos jóvenes posee antecedentes penales, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

La fiscala de turno, Liz Medina, ordenó la incautación de la réplica de arma y dispuso que los aprehendidos permanezcan en sede policial mientras avanzan las averiguaciones.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados al Hospital General de Luque para el diagnóstico médico correspondiente, en cumplimiento del protocolo de prevención de tortura.