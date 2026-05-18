Operativo en La Chacarita deja un detenido por hurto agravado y seis demorados

Agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana realizaron anoche un operativo sorpresa en distintos puntos del barrio Ricardo Brugada de Asunción, en coordinación con personal del Departamento de Seguridad Turística.

El procedimiento se desarrolló en la denominada “zona baja” de La Chacarita y abarcó sectores como Arenera, San Felipe, el cauce de Perú, la zona de la Colectora y Florencio Villamayor.

El comisario Isidro Gamarra explicó que los controles forman parte de incursiones constantes que buscan reforzar la presencia policial y desalentar hechos punibles en la zona.

Lea más: Hurto domiciliario en la Chacarita: detienen a mujer con frondosos antecedentes

Detenido por hurto agravado

Durante el operativo fue detenido Josías Daniel Aranda Santacruz, de 20 años, quien contaba con orden de captura pendiente por un caso de hurto agravado y había sido declarado rebelde por la Justicia.

Según el informe policial, la orden fue emitida el pasado 7 de mayo por el Juzgado Penal de Garantías N° 4.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, seis personas fueron trasladadas hasta la sede policial para una mejor verificación de identidad, debido a que no contaban con documentos y habrían proporcionado datos inconsistentes durante el control.

Entre los demorados figuran personas con antecedentes por robo agravado, hurto agravado y hechos vinculados a drogas, según detalló la Policía Nacional.

Lea más: Chacarita: cae presunto asalta-bolts tras incumplir arresto domiciliario

Motos incautadas y menores trasladados

El operativo también derivó en la incautación de dos motocicletas que eran conducidas por menores de edad sin documentación.

Uno de los biciclos, una Kenton GTR 150, estaba al mando de un adolescente de 17 años, mientras que una menor de 14 años guiaba otra motocicleta Kenton Fusión 125.

Ambos fueron registrados y trasladados por los intervinientes para el procedimiento correspondiente.

Lea más: Ejecutan allanamientos en búsqueda de banda de asaltantes adolescentes

“Marcar presencia” en La Chacarita

El comisario Gamarra señaló que la intención de estos operativos es aumentar la presencia policial en sectores considerados sensibles de la capital.

Indicó que, debido a la complejidad geográfica de La Chacarita, donde predominan pasillos y accesos estrechos, los agentes realizan gran parte de las incursiones a pie para abarcar más sectores.

“Tratar de darle tranquilidad a la gente de bien y sacar de circulación a las personas con intención de delinquir”, expresó el jefe policial al justificar los controles realizados en la zona baja de Asunción.

El procedimiento concluyó sin incidentes mayores, mientras continúan los patrullajes y controles preventivos en distintos puntos del populoso barrio capitalino.