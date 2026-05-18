Inseguridad: Durante el feriado hurtan equipos informáticos de colegio en Quiindy

La denuncia fue presentada por el director de la institución educativa, César Benítez Román, de 43 años, domiciliado en la ciudad de Carapeguá. De acuerdo con el informe policial, el docente recibió una llamada telefónica ayer en horas de la tarde por parte de una de las limpiadoras de la institución.

Comentó que fue alertado que la puerta de la dirección se encontraba abierta. Además, le dijo que el vidrio de una de las ventanas estaba roto.

Al llegar al lugar, el director constató desórdenes dentro de la institución y el faltante de varios objetos.

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Entre los bienes hurtados se encuentran dos notebooks de la marca Lenovo, una impresora Epson, una amoladora, un taladro, una guitarra de color marrón. Asimismo, varios cargadores de notebooks y un equipo de sonido de la marca Megabass.

Agentes de la Comisaría 10ª de Quiindy acudieron al sitio junto con personal del Departamento de Criminalística Regional Paraguarí, quienes realizaron los trabajos técnicos y el levantamiento de evidencias.

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Según el reporte, la institución educativa no cuenta con cámaras de circuito cerrado, lo que dificulta la identificación de los autores del hecho.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y las investigaciones continúan para tratar de identificar a los responsables del supuesto hecho punible de hurto agravado.