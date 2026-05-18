Presunta agresión y disparos involucran a custodio y al diputado Samaniego en Quyquyhó

Un enfrentamiento a golpes y disparos de arma de fuego dejó como saldo una víctima con herida de bala en el muslo, corte en la cabeza, el rostro. Además, un automóvil resultó dañado.

El sangriento episodio ocurrió en la compañía Fulgencio Yegros de este distrito, y recién ayer, una de las víctimas realizó la denuncia en la comisaría décima de Quiindy, porque no confían que se comunique el hecho si radicaban el hecho en la Comisaría de Quyquyhó.

En el hecho estaría involucrado supuestamente uno de los custodios del diputado Samaniego, identificado como Juan Pablo Martínez Ayala, de 38 años, domiciliado en Villa Elisa.

De acuerdo a la denuncia presentada anoche en el Acta N° 253/2026 de la Comisaría Décima de Quiindy, el ciudadano Nicolás Flecha Gómez, de 31 años, domiciliado en la compañía Costa Alegre de Quyquyhó, compareció ante el sargento segundo José Valdez Benítez para relatar que el hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 19:30.

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Denuncia de una de las víctimas

Según el relato, el denunciante Flecha Gómez dijo que salió de su vivienda para comprar alimentos en la despensa de Osvaldo Samaniego, ubicada en la colonia Fulgencio Yegros.

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Denunció que al llegar observó a varias personas y posteriormente arribó una camioneta Toyota Hilux color granate, de la cual descendió supuestamente el guardaespaldas del diputado Samaniego.

La víctima sostuvo que, sin mediar palabras, el custodio comenzó a agredirlo físicamente con golpes de puño en el rostro y la cabeza, provocándole heridas sangrantes.

Siempre según la denuncia, cuando intentó retirarse del lugar recibió un disparo de arma de fuego en el muslo izquierdo, con orificio de salida, y no pudo identificar quién fue el responsable del disparo. El herido afirmó que no recibió auxilio de sus agresores y que vecinos de la zona lo trasladaron hasta su domicilio. Posteriormente acudió al Hospital Distrital de Paraguarí para su diagnóstico médico.

El denunciante manifestó que cámaras de circuito cerrado de la despensa podrían ayudar a identificar al autor del disparo y esclarecer lo ocurrido.

La denuncia se realizó en el distrito de Quiindy, porque dice que no confían en la Comisaría de Quyquyhó que es manejada por el diputado Samaniego.

Diputado también habría agredido

Según versiones de testigos que estuvieron en el lugar y que pidieron reserva de identidad, el diputado Samaniego también descendió de la camioneta y habría abofeteado al ciudadano Ángel Azcona, quien estaba filmando el supuesto hecho vandálico que se estaba registrando.

Azcona también resultó afectado debido a que su vehículo sufrió daños tras un roce con una de las camionetas presuntamente conducida por el custodio del parlamentario.

El afectado no presentó hasta el momento una denuncia formal contra el diputado ni su custodio, debido a que solo espera que se le repare el vehículo dañado.

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Lo que sucedió

El custodio hizo un trompo y rozó por el auto de Azcona; entonces salieron las personas que estaban farreando a gritarles de todo, y bandido. Lo que generó el enojo del custodio Martínez Ayala.

Intentamos acceder a la versión del diputado Samaniego, así como a la de su custodio, pero ninguno atendió las llamadas.

Antecedentes de denuncias contra Samaniego

El diputado cartista Esteban Martín Samaniego registra varios antecedentes de denuncias por agresión y hechos violentos ocurridos tanto en el departamento de Paraguarí como en Asunción.

En 2019, el entonces senador Jorge Querey denunció haber sido agredido por Samaniego en el estacionamiento del Congreso Nacional, tras una discusión por el paso vehicular. Ese mismo año, el legislador también fue querellado por difamación y calumnia por Sara Prieto, entonces encargada de ingreso del estadio Defensores del Chaco, quien afirmó haber sido agredida durante un partido de fútbol.

En junio de 2021 fue denunciado por el entonces concejal de la compañía Fulgencio Yegros, Gerardo Marcelino Correa, tras un incidente relacionado con la retirada de pasacalles que promovían la reelección de Patricia Corvalán, esposa del parlamentario.

Imputados

Asimismo, tanto Samaniego como su esposa la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán fueron imputados por lesión de confianza debido a una supuesta malversación de recursos municipales durante la gestión del legislador como intendente de Quyquyhó entre 2011 y 2017.

En agosto de 2022, el joven Aldo Virgilli afirmó haber sido agredido por el legislador durante un festival artístico en Quyquyhó, después de cuestionarle públicamente por haber votado contra el juicio político a la fiscala Sandra Quiñónez.

En abril de 2023, Abel González, presidente del Comité del PLRA de Caapucú, denunció una supuesta agresión física atribuida al diputado.

Otro caso corresponde a la querella presentada en mayo de 2023 por el concejal municipal Sergio Ysmael Bobadilla Almirón (ANR), quien acusó a Samaniego de agresión física durante las elecciones generales en la escuela General Fulgencio Yegros de Quyquyhó. Según los antecedentes, el proceso quedó paralizado debido a los fueros parlamentarios del legislador.