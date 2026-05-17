Diputado Esteban Samaniego envuelto en otro hecho de violencia

Según el reporte policial -y algunos testigos quienes por miedo a represalias prefirieron el anonimato- el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) estuvo involucrado en un nuevo episodio de violencia en plena calle del distrito de Quyquyhó donde su esposa, Patricia Corvalán, es intendenta y actual candidata a concejal por el cartismo.

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El relato indica que el diputado Samaniego se encontraba en un mitin político y en el trayecto del camino a la colonia Fulgencio Yegros, distrito de Quyquyhó, el custodio, quien estaba de chofer, realizó una maniobra indebida y rozó otro vehículo.

“Lo que pasó fue que el custodio hizo un trompo y rozó por un auto, entonces salieron las personas que estaban farreando a gritarles de todo, hasta bandido les dijeron. En eso se bajan y comienzan a agredir a todos, el diputado se bajó incluso con un arma”, relató una persona que prefirió el anonimato debido al historial de violencia del diputado Samaniego y la impunidad con que se maneja.

Hasta este mediodía no se radicó ninguna denuncia ante la comisaría jurisdiccional, pero los agentes policiales que intervinieron anoche en la trifulca redactaron un escueto memo en el que describieron a grandes rasgos el moquete en donde estuvo involucrado el diputado Samaniego y su custodio.

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Según se supo, las personas agredidas fueron Nicolás Flecha y Ángel Azcona, quienes se encontraban frente a la vivienda del señor Osvaldo Samaniego. Sin embargo, pese al hecho de sangre, ninguno presentó una denuncia.

Al respecto conversamos con Ángel Azcona, quien confirmó que Nicolás Flecha fue el que recibió varios golpes, pero que él solo sufrió una agresión verbal y el roce de su rodado.

Explicó que no radicará la denuncia, pero pide que el diputado Samaniego se haga responsable de la reparación de su vehículo.

“No voy a denunciar solo quiero que me paguen por la reparación de mi vehículo”, dijo Azcona.

Larga lista de agresiones

El diputado cartista fue denunciado en tres ocasiones por su comportamiento violento; sin embargo, sigue coleccionando agresiones en su haber debido al corporativismo cartista.

Esteban Samaniego gracias a sus fueros parlamentarios no rinde cuentas por una agresión que cometió hacia una mujer en el estadio Defensores del Chaco en el 2019.

También fue denunciado por un candidato a concejal de Quyquyhó colorado, que fue agredido por Samaniego en el 2021 en plenas elecciones. Este proceso también está paralizado por los fueros.

Otra agresión la sufrió el entonces senador Jorge Querey (FG) en el estacionamiento del Congreso Nacional en el 2019. Samaniego intentó imponer su posición de “diputado” para atropellar y pasar, sin saber que estaba agrediendo a un senador de la nación.

Varias veces llegaron a la Cámara Baja pedidos de desafuero para que Samaniego rinda cuenta por su conducta violenta, pero son cajoneados por sus colegas.