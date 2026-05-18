Policiales
18 de mayo de 2026 a la - 16:56

Video: cae hombre por supuesto robo de insignias de autos en Asunción

La Policía Nacional aprehendió esta tarde a un hombre sospechoso de haber robado emblemas de vehículos en la zona céntrica de Asunción. Los uniformados incautaron los accesorios y también cuchillos de mesa.

Por ABC Color

Tras un llamado al sistema 911, uniformados de la Comisaría 3ra. de Asunción patrullaron la zona céntrica de la capital, ya que hubo denuncias de robo de emblemas de vehículos que estaban estacionados en la calle México.

Mediante relatos de testigos, los intervinientes pudieron saber cómo iba vestido el sospechoso, quien fue localizado en la calle Paraguarí, con una bolsa en su mano.

Al ser abordado por los Policías, este supuestamente alegó que era un reciclador, pero tras un cateo realizado en la mencionada comisaría, se encontraron en su poder cuatro logos de autos y también dos cuchillos de mesa.

El aprehendido fue identificado como César Adrián Medina (31), domiciliado en el barrio San Antonio y sobre quien pesan antecedentes por hurto y hurto agravado.

Hombre de espaldas con capucha oscura en la Comisaría 3ª de Asunción, con paredes rojas y amarillas y escudo policial.
El aprehendido.

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Policía espera más denuncias

Sobre el caso, el oficial Gustavo Canata, precisó que el sospechoso permanece aprehendido, mientras que hasta ahora solo una persona se acercó a formular denuncia por el hecho, aunque en total serían cuatro.

Objetos incautados en comisaría: emblemas Chevrolet y cuchillos sobre una superficie, sin personas visibles.
Fuerzas policiales en Asunción incautan emblemas y cuchillos.

Asimismo, confirmó que el caso será trasladado al Ministerio Público.

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