Video: cae hombre por supuesto robo de insignias de autos en Asunción

Tras un llamado al sistema 911, uniformados de la Comisaría 3ra. de Asunción patrullaron la zona céntrica de la capital, ya que hubo denuncias de robo de emblemas de vehículos que estaban estacionados en la calle México.

Mediante relatos de testigos, los intervinientes pudieron saber cómo iba vestido el sospechoso, quien fue localizado en la calle Paraguarí, con una bolsa en su mano.

Al ser abordado por los Policías, este supuestamente alegó que era un reciclador, pero tras un cateo realizado en la mencionada comisaría, se encontraron en su poder cuatro logos de autos y también dos cuchillos de mesa.

El aprehendido fue identificado como César Adrián Medina (31), domiciliado en el barrio San Antonio y sobre quien pesan antecedentes por hurto y hurto agravado.

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Policía espera más denuncias

Sobre el caso, el oficial Gustavo Canata, precisó que el sospechoso permanece aprehendido, mientras que hasta ahora solo una persona se acercó a formular denuncia por el hecho, aunque en total serían cuatro.

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Asimismo, confirmó que el caso será trasladado al Ministerio Público.

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