Video: jugador de fútbol detenido tras pegarle a un árbitro en Caaguazú

Arnaldo Andrés Lezcano Ramírez (20) fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras pegarle en la cara a Jorge Junior Villalba Ortíez (28), quien era el árbitro del partido que el aprehendido disputaba con su club por el campeonato juvenil de la Liga Caaguazú de Fútbol.

El hecho ocurrió en la cancha del Club 8 de Diciembre, ubicada en el barrio Santa Isabel, de Caaguazú, tras el final de la disputa entre el Club 8 de Diciembre y el Club Cerro Porteño del barrio Toro Blanco, al cual pertenece Lezcano y que perdió por 4 goles contra 1.

Lezcano Ramírez le propinó un golpe certero en el rostro que le provocó una fractura en el pómulo a Villalba, constatada posteriormente en un centro asistencial al que el juez fue trasladado en ambulancia.

Según el informe de la Comisaría 24ª Santa Isabel, el futbolista intentó saltar la muralla del predio deportivo inmediatamente después de la agresión.

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Detención de jugador que agredió a un árbitro

Sin embargo, los agentes policiales que brindaban cobertura de seguridad en el evento, lo persiguieron y lo capturaron a pocas cuadras del lugar.

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Lezcano Ramírez fue trasladado al calabozo de la comisaría, donde permanece a disposición de la Fiscalía.