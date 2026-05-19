Caen supuestos asaltantes que obligaban a sus víctimas a realizar transferencias bancarias

Los detenidos por los hechos de asaltos fueron identificados como Alessandro Simao Bloch (23), quien fue aprehendido en su casa de la colonia Anahi en el distrito de Corpus Christi y Antonio Varela Giret (47), ubicado en un camino vecinal de la ciudad de La Paloma.

Durante los procedimientos también se incautaron prendas de vestir, calzados y celulares que serán sometidos a peritaje, ya que algunos de ellos tendrían alguna vinculación directa con los hechos investigados.

En los últimos meses, una banda integrada por varios maleantes oriundos de la misma zona efectuaron una serie de asaltos en perjuicio de silos, viviendas particulares y hasta bodegas ubicadas en las localidades de La Paloma, Katueté, Corpus Christi y otras.

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En todos los casos el modus operandi fue el mismo. Como en aquellas regiones precisamente por la inseguridad se redujo bastante el uso de efectivos en grandes cantidades, los asaltantes obligan a sus víctimas a efectuar millonarias transferencias a sus cuentas bancarias utilizando las aplicaciones de celular.

Asaltos a silos, viviendas y bodegas

En uno de los golpes a las oficinas administrativas de un silo, los delincuentes lograron transferir a sus cuentas la suma de G. 100.000.000.

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Otra denuncia relata que el dueño de una bodega fue obligado a punta de armas de fuego a transferirles G. 28.000.000, mientras que en otro caso investigado, los ocupantes de una vivienda fueron despojados con el mismo método de unos G. 10.000.000.

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Tras la denuncia de estos hechos, efectivos de Investigaciones de Canindeyú al mando del comisario principal César Diarte iniciaron las pesquisas hasta que finalmente con la ayuda de informantes y de la tecnología lograron identificar a todos los miembros de la gavilla.

En la mañana de hoy dos supuestos integrantes del grupo, Alessandro Simao Bloch y Antonio Varela Giret fueron detenidos y puestos a cargo del Ministerio Público con abundante evidencias. Ahora los agentes van en busca del resto de la banda, quienes ya fueron plenamente identificados.