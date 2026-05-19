Condenan a capataz por matar a su patrón en Capitán Bado

Un Tribunal de Sentencia dictó una condena de 18 años de pena privativa de libertad para César Javier Portillo, tras hallarlo culpable del homicidio doloso del propietario de un establecimiento rural en la Colonia Aguará Veve, donde Portillo se desempeñaba como capataz.

Según el colegiado, quedó demostrada la hipotésis de la fiscala Sara Bonzi, de la Unidad Penal de Capitán Bado, a través de las pruebas presentadas durante el juicio oral.

El homicidio ocurrió el 4 de octubre de 2023, cuando la víctima fue atacada dentro de su propia propiedad por Portillo, quien fue su empleado de confianza y capataz.

Según la investigación de la Fiscalía, el móvil del crimen fue estrictamente económico.

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Condenan a capataz por asesinar a su patrón

Portillo increpó al ganadero con violencia para obtener información sobre el paradero de una importante suma de dinero obtenida recientemente mediante la venta de ganado vacuno.

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Ante la negativa del propietario de revelar la ubicación del dinero, el empleado lo asesinó.

El tribunal valoró especialmente la gravedad del hecho, subrayando el abuso de confianza implicado, dado que el victimario ocupaba un cargo de responsabilidad dentro del establecimiento.