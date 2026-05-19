Homicidio de chapista en Pedro Juan Caballero sería quema de archivo por sicariato de político brasileño

El sicariato de ayer se produjo aproximadamente a las 14:00 en la calle Paulino Ramírez casi Pablino Cristaldo del barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

La víctima fue João Morel, de 46 años, chapista, dueño del taller de chapería y pintura San Luis, situado en el mismo barrio.

Este fue acribillado con fusil y pistola cuando manejaba una camioneta Fiat Toro blanca, con chapa QAF8G35, perteneciente a un cliente.

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La Policía Nacional (PN) informó que el vehículo acusó 47 impactos de bala, casi todos en la zona del conductor.

Sicariato de chapista brasileño: ¿Por qué lo atacaron?

El jefe de Investigaciones de Amambay, comisario principal José Delgado, mencionó que ellos mismos allanaron el taller de João Morel el 23 de octubre de 2025 en conexión con el homicidio del político brasileño Jonathan Medeiro Da Fonseca, de 36 años, ocurrido el tres días antes, es decir, el 20 de octubre, en el estacionamiento del Shopping China de Pedro Juan Caballero.

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Jonathan era un político que estaba como candidato a concejal de Coronel Sapucaia, la ciudad brasileña que queda frente al municipio paraguayo de Capitán Bado.

Supuestamente, uno de los vehículos usados por los sicarios que mataron a Jonathan se repintó en el taller San Luis de João, aunque eso nunca pudo comprobarse.

Allanamientos en Pedro Juan Caballero

Ese vehículo que habría pasado por el taller de João era supuestamente una camioneta Volkswagen T-Cross blanca, que finalmente fue incautada al día siguiente del allanamiento al taller, es decir, el 24 de octubre, en una estancia también de Pedro Juan Caballero donde trabajaba como peón el señor Miguel Balmaceda Maciel, de 52 años.

Sin embargo, como responsable del vehículo T-Cross, fue arrestado Ovidio César Fischer Mussi, de 44 años, supuesto patrón del peón, quien habría sido el conductor en el momento del homicidio de Jonathan Medeiro Da Fonseca o que habría prestado el automotor para el crimen, según la hipótesis de los investigadores.

Ovidio Fischer salió de prisión el mes pasado y, coincidentemente, inmediatamente después fue asesinado también por sicarios el peón Miguel Balmaceda Maciel, el 24 de abril pasado, porque supuestamente no acató la orden que le dieron el año pasado de quemar el vehículo T-Cross después del asesinato en el Shopping China.

Ahora, llamativa y coincidentemente, mataron también al chapista que supuestamente repintó el mismo vehículo.