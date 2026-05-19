Inseguridad: atrapan a menores de edad que intentaron robar a conductora de plataforma

De acuerdo con la denuncia, una conductora de plataforma acudió a un pedido de servicio en inmediaciones del Hospital de Lambaré, donde recogió a dos jóvenes que, sin embargo, tenían otras intenciones. A punta de arma, los mismos exigieron de forma vehemente que la mujer descienda de su automóvil, a lo que la misma responde que el vehículo tenía GPS.

Ante esto, los asaltantes desistieron del robo y se marcharon del sitio; sin embargo, la víctima de todos modos llamó al Sistema 911 y tras describir a los ladrones, los uniformados comenzaron a rastrear la zona hasta dar con los sospechosos, que resultaron ser dos menores de 16 años.

“Al llegar la patrullera al lugar, hicieron un recorrido por la zona, en compañía de la víctima y a cuadras del lugar se procedió a la aprehensión de estos dos menores. Los mismos, al divisar la patrullera, escondieron el arma que tenía, pero fue recuperada”, comentó el comisario Gustavo Escobar, jefe de la Comisaría 17 Central.

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El uniformado explicó que el arma incautada del poder de los detenidos era una réplica de pistola 9 mm. Tras la aprehensión, ambos menores de edad, que no tienen antecedentes previos, fueron trasladados al Hospital de Villa Elisa para el correspondiente diagnóstico médico y ya están a cargo de la fiscal de la Unidad 1 de Lambaré, Nora Cubilla.

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