Video: identifican y detienen a robacables que fueron captados en circuito cerrado de la playa de Carmen del Paraná

Agentes de la Comisaría 9ª de Carmen del Paraná detuvieron a dos hombres en la vía pública del barrio San Blas, durante la mañana de este lunes, a quienes sindicaban como presuntos autores de hurto de cables en el sector de la Costanera, en el parador de la Playa Pirayu.

Los intervinientes pudieron identificarlos gracias a imágenes de circuito cerrado de la playa, donde se observa que los jóvenes llevan los cables y los esconden en una mochila. En el momento de la detención, los mismos tenían la misma vestimenta y, en poder de uno de ellos, incautaron 40 metros de cable, que fueron sustraídos del sitio.

Tras la recuperación, el elemento fue entregado al responsable de la playa, cuyo administrador es Carlos Yamil Simón (44), de nacionalidad argentina. Las playas de Carmen del Paraná tienen administración privada por concesión otorgada por la Municipalidad de la ciudad.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal Zonal de Coronel Bogado, Noemí Llano, quien dispuso la detención preventiva de los mismos.

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Los detenidos

Según lo captado por las imágenes de circuito cerrado, el hecho habría ocurrido la noche del domingo, en el parador de la playa, ubicado en la avenida Costanera de la ciudad. Dos hombres tomaron una extensión de unos cuarenta metros y la guardaron en una mochila.

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Fueron identificados como Antonio Javier Duarte Samaniego (31), domiciliado en el barrio San Blas del distrito; además de Digno Ariel Cibils Chaparro (32), oriundo del barrio San Francisco del distrito.