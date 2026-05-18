Mayor Otaño: Uniformado rechazó un soborno de un puntero de un convoy narco tras su detención

En el marco del operativo de intercepción de un convoy narco, el director en Itapúa de la Policía Nacional, comisario Hilario Godoy, destacó que su personal de la Comisaría 19ª de Mayor Otaño rechazó una supuesta propuesta de soborno, lo que permitió entregar a la justicia al único detenido durante el operativo. La actuación policial incluyó persecución, intercambio de disparos y un abatido.

El jefe de la comisaría local, comisario Hugo Estigarribia, indicó que la madrugada de este domingo hallaron, durante un patrullaje preventivo, tres vehículos de gran porte circulando al estilo convoy. Cuando se percataron de la presencia policial, huyeron. En principio, lograron interceptar el rodado que sería “el puntero”, una Chevrolet Tracker, color rojo, al mando de Nazario Lencina Olivera (34).

Tras percatarse de que los otros automóviles continuaban la huida, dejaron a un personal con el detenido que lo custodiaba, mientras la patrullera continuó la persecución. En ese momento, el detenido ofreció G. 10 millones en efectivo al uniformado para que lo dejara huir.

El uniformado se habría negado y entregó el dinero a la fiscal de turno, Mabel Martínez Medina, además de dejar asentado en acta el intento de cohecho durante el operativo. Lencina cuenta con antecedentes por delitos ambientales, prestó declaración ante la Fiscalía y permanece a disposición del Juzgado Penal de Garantías de Tomás Romero Pereira.

Según el Registro Único Automotor (RUA), el automóvil Chevrolet está a nombre de Angélica Ávalos Delgado, quien figura como funcionaria de la Municipalidad de Ñacunday, según la nómina de funcionarios publicada en enero de 2026. Según los investigadores, la mujer sería pareja sentimental del detenido en esta causa.

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Abatido en enfrentamiento

La persecución continuó por un camino vecinal de la compañía Parejha del distrito de Mayor Otaño, momento en que hubo intercambio de disparos con los delincuentes, según el relato policial.

Posteriormente, habrían acertado una de las cubiertas de una de las camionetas, lo que obligó a los ocupantes a detenerse. En ese momento, el conductor fue abatido cuando bajó del rodado, mientras que el acompañante huyó por una zona boscosa.

Los intervinientes auxiliaron al hombre herido de bala, mientras que el tercer rodado también huyó. En la Unidad de Salud de Mayor Otaño se constató el deceso de Miguel Ángel Talavera Amarilla (35).

En la camioneta que estaba a su mando hallaron 783 kg de marihuana prensada, distribuida en 36 paquetes. Los intervinientes presumen que el cargamento proviene de Alto Paraná y fue acopiado en Mayor Otaño para su posterior traslado al extranjero, posiblemente a Brasil o Argentina.