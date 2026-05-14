Corte insta al Consejo de la Magistratura a modificar reglamento para conformar ternas

En la sesión ordinaria, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó solicitar al Consejo de la Magistratura (CM) el tratamiento del proyecto de reglamento para la conformación de ternas, que había sido elaborado y presentado por los propios ministros de la máxima autoridad judicial.

Esta decisión asumida en la última plenaria se da ante el excesivo tiempo que transcurre entre la comunicación de la Corte, sobre fenecimientos de mandatos o cargos vacantes en la Fiscalía, la magistratura o la defensoría pública, hasta la remisión de ternas con postulantes para llevar a cabo las designaciones.

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En ese sentido el ministro y hasta hace poco representante de la Corte ante el Consejo, Eugenio Jiménez Rolón señaló, este miércoles durante su intervención: “mi última intervención en el Consejo de la Magistratura ha sido reiterar e instar la aprobación del proyecto de reglamento que por mi intermedio presentó la Corte para el mejoramiento del proceso de conformación de las ternas”.

En otro momento resaltó que dicho proyecto fue elaborado por el actual titular de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón. “Un trabajo elaborado por usted señor presidente, al que le agregué pequeñas cuestiones y creo que ese es un reglamento que va a mejorar mucho en cuanto a tiempos y en cuanto a calidad de conformación de las ternas”, refirió Jiménez Rolón.

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Luego, añadió Jiménez Rolón dirigiéndose al ministro Luis María Benítez Riera, quien hoy representa a la Corte ante el CM, “que siga instando la aprobación de este reglamento porque reitero, va a significar un mejoramiento sustancial de la actuación del Consejo”.

Nuevo reglamento acortaría tiempos, señala titualar de la Corte

A su turno, el titular de la Corte Alberto Martínez Simón dijo coincidir con lo manifestado por el ministro Jiménez Rolón.

“Creo que el doctor Luis María Benítez Riera hasta tengo entendido que ya lo hizo de motus propio, pero querría agregar a su propuesta, una decisión del pleno de la Corte, me gustaría presentar una nota muy respetuosa a la autonomía del Consejo, sugiriendo la consideración de este proceso, porque entendemos que va a acortar sensiblemente los plazos”, expresó Martínez Simón.

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Posteriormente Martínez Simón resaltó el valor que tiene el proyecto de reglamento elaborado por él.

“Es un proyecto elaborado sobre una idea, en donde básicamente, del tiempo que se está tardando ahora, desde la comunicación de la Corte, aprobación, bajaría en un mes o un mes y medio para la presentación en la Corte de la nueva terna”.

En otro momento expuso que los plazos actuales son de público conocimiento “cuánto tardamos en recibir las ternas y si bien no nos metemos en el trabajo del Consejo, es un tema que nos preocupa porque tenemos muchas vacancias, no solo en Asunción”.

Sobre lo último, amplió Martínez Simón señalando que solo en Asunción, “la situación de los juzgados laborales; ahora tenemos seis juzgados laborales, con plazos muy breves, que están siendo atendidos por tres jueces”.

Excesiva demora en el Consejo de la Magistratura

Actualmente el proceso para ocupar las vacancias que se van generando consiste en la comunicación de la Corte Suprema de Justicia al Consejo de la Magistratura, sobre la existencia de los cargos vacantes y a qué Circunscripción Judicial corresponden.

Posteriormente es el Consejo de la Magistratura publica los edictos para dichos cargos, a fin de que después los postulantes pasen por distintos filtros como la evaluación y calificación de los documentos que presentan para postular, el examen de conocimientos, examen psicotécnico, entrevistas con los miembros del CM y otros más. Cada una de estas etapas genera puntos a los postulantes.

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En la etapa final del proceso se trata ante el pleno del Consejo la evaluación de los postulantes y la conformación de ternas.

Cabe resaltar que, no siempre son considerados los aspirantes al cargo con el mejor o mayor puntaje. A esto hay que agregar, que cada miembro del CM también tiene sus propios candidatos lo que de alguna u otra forma lo convierte en una elección direccionada.

Es así que desde la comunicación de la Corte hasta la conformación de ternas y su remisión a la máxima autoridad del Poder Judicial, puede tardar incluso hasta dos años. Esto queda expuesto con las últimas ternas que se han tratado en el Consejo pues se conformaron en 2026 en base a los llamados por edictos del 2024.