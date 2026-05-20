Policía detiene a presuntos miembros de “la banda del Rolex” y revela modus operandi

El comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigaciones de Asunción, confirmó la detención de tres hombres luego de una serie de denuncias donde las víctimas eran despojadas de relojes de la marca Rolex.

Los sospechosos serían presuntos integrantes de “la banda del Rolex”, que según la Policía, tenía un modus operandi de seguir a personas que tenían un reloj lujoso desde el aeropuerto o centros comerciales para luego interceptarlos en la vía pública.

“Son seguidas las potenciales víctimas y trabajan en forma coordinada. Uno de ellos está monitoreando, visualiza que se utiliza este tipo de relojes, saca una foto del brazo y avisa a las que están afuera. Ahí comienzan a realizar el seguimiento, en algunos casos simulan un accidente de tránsito, le chocan la parte trasera y cuando el conductor desciende, ellos con mucha violencia le despojan del Rolex”, detalló.

Asimismo, confirmó que hubo tres denuncias de forma consecutiva y una de ellas fue la del exsenador Armando Vicente Espínola Wiezell, quien fue asaltado a metros de su residencia en Asunción y efectivamente, su Rolex fue robado.

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Integrantes extranjeros de “la banda del Rolex”

De momento, tres sospechosos cayeron, dos paraguayos y un venezolano, aunque la Policía no descarta que el grupo también tenga integrantes colombianos, ya que operaría con “células”.

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“Llegamos a la conclusión de que esos hechos eran cometidos por las mismas personas; estas personas son para nosotros los que cometieron los hechos”, detalló Maldonado.

Finalmente, el jefe policial confirmó que la investigación sigue en curso, mientras también se analizan evidencias incautadas, entre ellas, dos vehículos y un arma de fuego.

“No soy culpable de nada, no robé a nadie; no busco reloj de alta gama. No he robado a nadie, no salgo en ninguna imagen”, declaró brevemente a los medios el extranjero que estaba entre los detenidos y cuya identidad no trascendió.

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