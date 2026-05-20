Vídeo: denuncian el robo de contenedores de basura a cuadras del Ministerio del Interior

Según el testimonio de los vecinos afectados, el contenedor, propiedad de la Municipalidad de Asunción, fue robado el pasado martes a las 14:46, en la intersección de las calles 15 de Agosto y Piribebuy.

Los residentes del barrio La Encarnación accedieron a imágenes de cámaras de seguridad en las que se puede observar claramente cómo un hombre arrastra el contenedor callejero para llevárselo con total impunidad a plena luz del día.

Ante este hecho, los vecinos afectados confirmaron que ya han formalizado la denuncia correspondiente tanto en la Policía Nacional como ante la Fiscalía a fin de que se identifique al responsable.

“Lastimosamente, hemos sido víctimas de un robo. Nos robaron contenedores callejeros de la Muni, a cuadras del Ministerio del Interior”, expresaron los denunciantes.

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La respuesta de la Municipalidad de Asunción

Tras el reporte del hecho a las autoridades municipales, los vecinos señalaron que la respuesta recibida por parte de la Comuna asuncena fue insuficiente.

Según detallaron, desde la Municipalidad les indicaron que, en caso de que se realice una nueva instalación del contenedor, este deberá ser "candadeado a un árbol o columna" de la cuadra para evitar futuros hurtos.

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La respuesta ha generado molestia entre los pobladores, quienes consideran que la solución al problema de inseguridad no debería recaer sobre la ciudadanía, sino en un mayor control y vigilancia en las calles céntricas de la capital.