Pidió trabajo en un taller para luego robar cinco computadoras para testeo y una caja de herramientas

El detenido por el robo en el taller mecánico ubicado en México esquina Brasil del barrio Espíritu Santo de San Lorenzo es Marco Antonio Dávalos. de 30 años, actualmente procesado por un caso de violencia familiar.

En la causa mencionada, Dávalos fue beneficiado con arresto domiciliario, medida que debía cumplir en la propiedad ubicada en la calle Mariscal Estigarribia casi Boquerón, Zona Sur de Fernando de la Mora.

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Sin embargo, el sospechoso estaba viviendo en la casa ubicada en María Felicidad González esquina Fulgencio R. Moreno, barrio Kokue Guasu, Zona Sur de Fernando de la Mora, donde fue detenido.

En poder del Dávalos se encontraron celulares, partes de vehículos y algunas herramientas, que podrían ser parte de la que fueron denunciadas como robadas en la tarde del pasado viernes 15 de mayo.

Así fue el robo en San Lorenzo

La víctima del millonario robo fue Gilberto Daniel Zárate Aguilera (25), propietario del taller mecánico denominado GM, este señaló en su denuncia que tres días antes del robo, en la tarde del 12 de mayo, el sospechoso llegó hasta su taller para pedir trabajo.

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Al principio le dijo que no había vacancia, pero ante la insistencia del joven finalmente accedió en darle una oportunidad y le dio empleo de ayudante en el taller. Sin embargo, había sido que la verdadera intención del flamante contratado era preparar el momento para entrar a robar.

Lo primero que hizo Dávalos fue ganar la confianza de los perros guardianes, luego ubicar el lugar de las herramientas y las cinco computadoras utilizadas para el testeo de vehículos de alta gama, actualmente indispensables para un buen trabajo en mecánica.

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La oportunidad perfecta se presentó en la tarde del 15 de mayo último, feriado patrio nacional y Día de la Madre, cuando el sospechoso llegó hasta el taller a bordo de una motocicleta. Sin mucho trabajo apaciguó a los perros guardianes y luego ingresó al taller sorteando el tejido de alambre.

Luego fue tomando lo que ya había marcado para robar, las cinco computadoras, tres de la marca Hyundai y dos de la marca Kia, una caja de herramientas y algunos parlantes, luego tomó la memoria del circuito cerrado del lugar y la arrojó entre unos arbustos, donde luego fue encontrado por la víctima.

El robo fue descubierto por otro empleado del taller, quien alertó al propietario, quien efectuó la denuncia esa misma tarde en la subcomisaría 06 barrio Espíritu Santo de la ciudad universitaria.

Imágenes de circuito cerrado fueron claves

Agentes del departamento de Lucha Contra el Crimen Organizado al cargo del comisario Héctor Molinas comenzaron a investigar el caso y accedieron a las imágenes del circuito cerrado del taller donde se pudo ver nítidamente al sospechoso en acción.

En la mañana de hoy el maleante fue detenido muy lejos de donde supuestamente debía estar cumpliendo su prisión domiciliaria, donde también se encontraron algunos elementos en su poder.

Ahora, el sospechoso será indagado sobre el paradero de las computadoras y la herramientas que supuestamente robo del sitio, donde tres días antes fue a pedir una oportunidad para trabajar.