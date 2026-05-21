Detienen a tres hombres armados bajo el puente Héroes del Chaco

Agentes policiales detuvieron a tres hombres que circulaban armados en inmediaciones del puente Héroes del Chaco, en la Costanera Norte de Asunción.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:00, luego de que un transeúnte alertara a patrulleros sobre la presencia de personas que transportaban aparentes armas largas ocultas en bolsas y mochilas.

Los intervinientes verificaron la denuncia y encontraron en poder de los sospechosos varias armas de fabricación casera, cartuchos y armas blancas.

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Sospechan de un posible hecho de abigeato

El suboficial Vicente Maldonado, del Departamento de Seguridad Turística, señaló que las armas incautadas serían utilizadas habitualmente para hechos de abigeato.

Entre las evidencias halladas figuran rifles de aire comprimido modificados para calibre 22, una escopeta calibre 28, machetillos y una chaira para afilar cuchillos.

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“Generalmente, estos tipos de armas caseras son utilizadas para lo que nosotros llamamos abigeo”, manifestó el uniformado.

La Policía presume que los ahora detenidos se dirigían a cometer algún hecho delictivo en la zona baja del puente, aunque esa hipótesis sigue en investigación.

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Alegaron que iban de pesca

Los aprehendidos afirmaron ante los agentes que se dirigían a una jornada de pesca. Sin embargo, los policías señalaron que no llevaban cañas, reels, anzuelos ni otros elementos propios de esa actividad.

“Solamente tenían estos tipos de elementos que estamos observando”, indicó Maldonado.

Los detenidos fueron identificados como Juan Bareiro Benítez, de 68 años; Víctor Fabián Aquino Portillo, de 32 años; y Eduardo Ramón Mallorquín Gómez, de 69 años.

Según el informe policial, ninguno de ellos registra antecedentes penales.

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Incautaron cartuchos y armas modificadas

Durante la inspección, los agentes hallaron un rifle de aire comprimido adaptado para disparar calibre 22, otra arma larga modificada, una escopeta calibre 28 y un total de 27 cartuchos sin percutir.

También fueron incautados machetillos de gran tamaño y otros elementos que llamaron la atención de los intervinientes.

Los tres hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la fiscal de turno, Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal Nº 2 de Asunción.

La Policía continúa investigando el destino real de los sospechosos y el posible uso que pretendían dar a las armas incautadas.