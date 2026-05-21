Limpio: roban dinero y arma de una firma dedicada a la venta de hierros

Félix Germán Pérez Bernal (51), encargado de la sucursal de la empresa denominada MV Aceros, señaló a los uniformados que se percató del robo a las 06:00 de hoy, cuando llegó a su lugar de trabajo, ubicado en la Compañía Montaña Alta, de Limpio.

En dicho local se percató de que desconocidos abrieron un boquete en la pared de lámina de metal en la parte posterior, por donde ingresaron al interior del edificio.

Aparentemente, los intrusos conocían perfectamente los dispositivos de seguridad del lugar y que todas las puertas estaban equipadas con sensores de movimiento, que quedan activadas durante la noche.

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Según el empleado, la sucursal cuenta con guardias de seguridad privada durante el día, mientras que durante la noche toda la protección de la instalación depende de los sistemas electrónicos como sensores de movimientos y cámaras de circuito cerrado.

Una vez en el interior del edificio, los desconocidos ingresaron a la zona administrativa por una de las ventanas, luego desactivaron los sensores de movimiento y las cámaras, para dirigirse a la caja de seguridad que pertenece a una empresa de seguridad privada.

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Robo en Limpio dejó perjuicio de unos G. 100 millones

Los responsables de la firma señalaron que todas las recaudaciones son depositadas en la caja de seguridad de viernes a miércoles y que los días jueves responsables de la empresa de seguridad pasan a recoger los montos para depositarlos en una sucursal bancaria.

Por esto se puede suponer que el monto robado rondaría los G. 100.000.000, que serían las recaudaciones de los últimos cuatro días. Los intrusos también aprovecharon la ocasión para llevar un revólver calibre 38, que pertenecía al guardia de seguridad privada, que trabaja en el sitio, pero solo en el horario diurno.

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El responsable de la sucursal atacada por los ladrones confirma que gracias a un convenio, una vez que los empleados de la empresa depositan el dinero en la caja de seguridad, el monto ya es responsabilidad de la empresa de seguridad privada, que presta dicho servicio.

Por otra parte, fuentes de la Dirección de Policía del departamento Central señalaron que otras dos sucursales de la misma empresa MV Aceros instaladas en los barrios Maramburé y Cañada San Rafael de Luque también fueron víctimas de similares golpes registrados en los últimos días.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de estos sitios asaltados fueron entregadas a los agentes del Departamento Investigaciones de Central para iniciar las investigaciones tendientes a las identificación y posterior captura de los delincuentes.