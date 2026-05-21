San Lorenzo: hallan cadáver en descomposición en casa abandonada

Un macabro hallazgo del cuerpo se registró en la tarde del miércoles en el barrio Virgen de los Remedios de San Lorenzo, donde agentes policiales encontraron un cadáver en avanzado estado de putrefacción dentro de una vivienda abandonada.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 65ª Calle’i, tras una llamada ingresada al sistema 911 alrededor de las 15:30.

Según el reporte policial, el cuerpo estaba tendido boca abajo en el suelo de la vivienda ubicada sobre las calles Los Tucanes y Los Jazmines. Por los rastros físicos y la vestimenta, los intervinientes presumen que se trataría de una mujer.

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Vecino alertó por fuerte olor

El comisario Benito Vega explicó que un vecino dio aviso a las autoridades luego de percibir un fuerte olor proveniente del inmueble.

De acuerdo con el jefe policial, el hombre ya había notado el olor desde horas de la mañana, pero decidió ingresar recién cerca de las 15:20, momento en que encontró el cuerpo.

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“El médico forense mencionó que tendría aproximadamente siete días en ese estado”, señaló el comisario.

La víctima vestía un pantalón jeans azul y un abrigo rojo, según detalla el informe policial.

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No lograron identificar a la víctima

Hasta el momento, la persona fallecida no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

El comisario indicó que personal de Criminalística no logró obtener datos a través del sistema AFIS, por lo que el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para estudios forenses más detallados.

Los investigadores buscan determinar tanto la identidad de la víctima como la causa de muerte.

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Sospechan consumo de drogas en el lugar

Vecinos de la zona manifestaron a los intervinientes que la vivienda abandonada suele ser frecuentada por personas adictas, principalmente durante la madrugada.

Según datos recabados por la Policía, el propietario de la casa reside en España desde hace aproximadamente diez años y el inmueble quedó prácticamente abandonado.

Consultado sobre posibles signos de violencia, el comisario Vega indicó que, a simple vista, no observaron heridas ni rastros de sangre, aunque aclaró que el estado del cuerpo dificulta cualquier evaluación preliminar.

“Podría haber sido una sobredosis, pero eso se va a determinar con los estudios”, expresó.

Fiscalía y Criminalística intervienen en el caso

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de turno de la Unidad Nº 7, Viviana Riveros, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística y del médico forense.

Los investigadores también confirmaron que en la zona no existen cámaras de circuito cerrado que puedan ayudar, por ahora, a reconstruir los últimos movimientos de la víctima.