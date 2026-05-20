Investigan hallazgo de mujer asesinada en Nueva Italia y no descartan feminicidio

El hallazgo del cadáver de una mujer en una zona boscosa de Nueva Italia movilizó en la noche del martes a agentes policiales, criminalística y representantes del Ministerio Público.

La víctima fue identificada como María Celeste Segovia Colmán, de 31 años, madre de dos menores de edad.

El cuerpo fue encontrado en la compañía Itá Ybate’i, tras el aviso de una pobladora que ingresó al lugar buscando animales y observó a sus perros ladrando insistentemente entre la maleza.

Según el comisario principal José Santa Cruz, el cadáver estaba oculto parcialmente entre plantas de cocotero y cubierto con hojas secas.

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Presentaba aparentes heridas en el cuello

De acuerdo con los primeros datos manejados por los investigadores, la mujer presentaría heridas cortantes, presumiblemente a la altura del cuello.

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No obstante, las autoridades aclararon que todavía se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte y el tipo de lesión sufrida.

“El cuerpo fue abandonado en este yuyal. Desconocemos todavía la circunstancia del caso”, indicó el jefe policial.

El médico forense Luis Prats explicó que las condiciones del lugar dificultaban un análisis preliminar más detallado.

“Es muy difícil examinar así el cuerpo. El lugar es muy inhóspito”, sostuvo.

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Fiscalía no descarta feminicidio

La causa quedó a cargo de la fiscala Viviana Llano, quien confirmó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible feminicidio.

“Nosotros no podemos descartar nada”, afirmó la representante del Ministerio Público.

Llano detalló que la mujer había dejado a sus hijos, de aproximadamente 8 y 10 años, al cuidado de la persona para quien ella trabajaba.

Con el paso de las horas y al no regresar, comenzó la preocupación de familiares y allegados.

La fiscala indicó además que las investigaciones recién se iniciaban y que todavía debían realizarse varias diligencias técnicas y periciales.

Buscan reconstruir últimas horas de la víctima

Agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística trabajaban durante la noche en la búsqueda de evidencias y en el levantamiento de datos en la zona.

La Policía también intentaba verificar imágenes de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir los movimientos de la víctima antes de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existen denuncias formales previas por violencia familiar, aunque continúan las averiguaciones sobre el entorno de la mujer y su expareja.