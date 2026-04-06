Hallan un cadáver a orillas del río Paraná, en la costanera de Encarnación

La tarde de este lunes, cerca de las 19:10, fue reportado el hallazgo de un cuerpo flotando en el río Paraná, en el sector de la costanera del barrio Pacucuá, en la ciudad de Encarnación. El hallazgo fue reportado en cercanías del salón del Club de Caza y Pesca Pacucuá, en la intersección entre las avenidas República del Paraguay y Japón.

Agentes de la Comisaría Segunda intervinieron en el hecho y, con ayuda de bomberos voluntarios de Encarnación, extrajeron al occiso del agua para realizar las inspecciones. Recibieron el reporte a través de una llamada que ingresó por el sistema 911.

Fueron convocados al sitio personal técnico de los Departamentos de Investigaciones y Criminalística de la Policía Nacional. También comunicaron el hallazgo al Ministerio Público.

Preliminarmente, se desconoce la identidad, pero presumen que se trataría de un hombre adulto que tendría entre 30 y 40 años, según los intervinientes.

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Según datos proveídos por los investigadores, el occiso vestía remera oscura, negra o azul marino, con unos jeans y calzados deportivos negros.