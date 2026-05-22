Un hombre falleció por hipotermia en Santa Rosa, Misiones

La víctima fue identificada como Lorenzo Galarza Martínez (55), domiciliado en el barrio San Miguel del distrito de Santa Rosa. De acuerdo con vecinos de la zona, el hombre concurría frecuentemente a una cancha de vóley cercana y, en varias ocasiones, permanecía a dormir sobre alguno de los asientos del lugar.

La responsable de la dependencia policial, subcomisario Diana Valenzuela, señaló que el hecho fue reportado mediante una llamada telefónica que alertó sobre una persona sin signos de vida en las inmediaciones de un comercio de la zona. Tras la denuncia, el suboficial Hugo Cristaldo, acompañado del suboficial segundo Lissandry Acosta y del suboficial ayudante Luis Blanco, acudió al lugar y verificó la situación.

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Según los primeros datos recabados, al momento de ser encontrado se hallaba sin abrigo, por lo que se presume que no resistió las bajas temperaturas registradas durante la madrugada del miércoles último. Además, en el sitio fueron encontrados envases de bebidas alcohólicas.

Según testimonios de vecinos, el fallecido tenía problemas de adicción al alcohol.

Los intervinientes trasladaron el cuerpo hasta el hospital distrital, donde el médico forense, Dr. Félix Fornerón, realizó la inspección correspondiente. Posteriormente, determinó como causa de muerte la “hipotermia, de acuerdo con la lividez y rigidez cadavérica”.

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Tras la comunicación del hecho al agente fiscal de turno, abogado Nelson Colmán, y una vez concluidos los trámites de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

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