Rescatan a embarazada agredida y encerrada en su balcón supuestamente por su pareja

Agentes de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso rescataron a una mujer de 29 años, embarazada, identificada como Sara Esther Cabrera Cañete, quien quedó encerrada en el balcón de su domicilio.

El hecho se registró alrededor de las 21:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Teófilo Alcaraz casi Nanawa, en el barrio Central, tras una alerta recibida a través del sistema 911.

Al llegar al lugar, el personal policial vio a la víctima en el balcón del segundo piso de un departamento, donde se encontraba encerrada bajo llave.

Gracias a la colaboración de la dueña del inquilinato, quien facilitó una copia de la llave, los uniformados pudieron acceder a la planta alta para auxiliar a la mujer.

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Embarazada denuncia supuesta violencia familiar

La víctima, quien está embarazada de 14 semanas, manifestó que fue agredida física y verbalmente por su pareja, quien luego de encerrarla, la abandonó en el balcón.

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El supuesto agresor fue identificado como Alfredo Damián Vargas Martínez, de 28 años, quien trabaja como guardia de seguridad.

Según el relato de la víctima, el hombre la amenazó con su arma reglamentaria. Aunque el sujeto no se encontraba en la vivienda al momento del rescate inicial, la propietaria del inmueble alertó a la policía cuando este regresó poco después.

Con el apoyo del grupo motorizado Lince y otras unidades móviles, la Policía aprehendió a Vargas Martínez en el lugar.

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Incautan arma de fuego

Durante el procedimiento, incautaron un arma de fuego, específicamente una pistola de la marca CZ P-10 C, calibre 9 mm, junto con dos cargadores y 30 proyectiles sin percutir.

El detenido no contaba con denuncias previas en esa comisaría y aparentemente no esperaba que su pareja pida auxilio.

Bajo instrucción de la agente fiscal de turno, Cynthia Torres, trasladaron a la víctima de urgencia a un centro asistencial para un diagnóstico médico completo debido a su estado de gestación.

Si bien en una inspección preliminar no se observaron heridas de gravedad aparente, la Fiscalía solicitó los informes médicos detallados.

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Actualmente, Alfredo Vargas Martínez permanece recluido en la sede policial a disposición de la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso y se abrió una investigación en su contra por supuesta violencia familiar.