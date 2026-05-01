Joven baleada por su expareja acusa presión para retirar denuncia

La víctima, Betania Luján Torres Aguilera, relató que el episodio más grave ocurrió el 27 de febrero, cuando su expareja, identificado como Enrique Cantero Jara, presuntamente le disparó frente a su vivienda, hiriéndola en la pierna.

Según el informe policial, el hecho se registró en la compañía Paso de Oro, de Ypané, cuando el hombre llegó a bordo de un vehículo y efectuó disparos de arma de fuego, uno de los cuales impactó en la pantorrilla de la joven.

La mujer ya había denunciado amenazas previas, incluyendo episodios en los que el agresor la habría apuntado con un arma en su propia casa días antes del ataque.

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Detención del sospechoso

El presunto autor fue detenido el pasado 28 de abril en Capiatá, en cumplimiento de una orden de captura vigente por tentativa de feminicidio.

La aprehensión se produjo durante un operativo policial en la vía pública, cuando agentes verificaron sus datos y confirmaron la orden judicial en su contra.

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Denuncia cambio de carátula

Pese a que inicialmente la causa fue abierta como tentativa de feminicidio, la víctima afirmó que recientemente fue modificada a violencia familiar, situación que —según expresó— le genera temor.

“Claro que tengo miedo, porque él vive cerca y puede salir”, manifestó, al advertir sobre el riesgo de que el acusado recupere su libertad.

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Acusaciones de presión en Fiscalía

La joven también denunció presuntas irregularidades en el proceso, señalando que una asistente fiscal la habría instado a desistir de la causa.

Según su testimonio, incluso fue llevada a una sala junto al detenido y su defensa para intentar llegar a un acuerdo económico. “Me ofrecieron G. 15 millones más pagos mensuales hasta completar G. 100 millones para dejar el caso”, aseguró.

Asimismo, indicó que recibió comentarios que, a su criterio, buscaban persuadirla de abandonar la denuncia.

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Miedo y consecuencias personales

La víctima afirmó que vive con temor constante, ya que el presunto agresor conoce su domicilio y su entorno familiar. También señaló que la situación afectó gravemente su vida cotidiana.

“Dejé mi trabajo y estoy dejando mis estudios porque tengo miedo”, expresó. Actualmente, cuenta con el apoyo de su madre y su hermana para el cuidado de su hija de un año y ocho meses.

La joven insiste en que se garantice su seguridad y que el proceso continúe bajo la figura de tentativa de feminicidio.