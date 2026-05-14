Feminicidios en Paraguay: 12 víctimas y 21 tentativas en lo que va del año

El Ministerio Público, a través del Programa de Datos Abiertos en su capítulo de Violencia contra la Mujer, informó que hasta la fecha se registran 12 víctimas de feminicidio en Paraguay y 11 causas abiertas, considerando que en uno de los casos se investiga la muerte de dos víctimas.

El informe también contabiliza 21 víctimas de tentativa de feminicidio y tres causas adicionales investigadas como tentativa de homicidio, en las que las víctimas fueron colaterales, entre ellas un niño.

Lea más: Loreto: hallan muerta a una mujer y su pareja es el principal sospechoso

Distribución y evolución de los casos

De acuerdo con los datos oficiales, los hechos se concentraron en distintos puntos del país. El departamento Central encabeza la lista con 7 víctimas, seguido de Concepción con 2 casos, mientras que Asunción, Canindeyú y Alto Paraná registran un caso cada uno.

En cuanto a la evolución temporal, en enero se reportaron 6 casos, en marzo 4, en abril 1 y en mayo 1. El patrón evidencia una concentración inicial de hechos en los primeros meses del año, con una reducción posterior.

Lea más: Intento de feminicidio en San Antonio: atacó a su expareja con martillo y destornillador

Edad de víctimas y agresores

El rango etario de las víctimas es amplio, entre 12 y 80 años, mientras que los agresores tienen entre 18 y 80 años. El informe destaca que una de las víctimas era menor de 12 años, lo que agrava el impacto del fenómeno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, se identifican 24 víctimas indirectas, hijos e hijas de las mujeres asesinadas, de los cuales 16 son menores de edad. Además, 8 de las víctimas eran madres, lo que dejó a niños en situación de orfandad.

Lea más: Feminicidio en Itá: guardia de seguridad va a juicio por crimen de su ex pareja y de su hija

Perfil de agresores y mecanismos del hecho

En cuanto al vínculo con los agresores, el Ministerio Público detalla que en la mayoría de los casos se trataba de relaciones cercanas: 3 parejas, 5 exparejas, además de 1 padrastro, 1 hijo y 2 conocidos. Tres de los presuntos autores se suicidaron tras los hechos.

Respecto a los medios utilizados, en 7 casos se empleó arma blanca, en 2 arma de fuego, en 1 caso hubo asfixia y en 2 se registraron traumatismos por golpes.

Lea más: Dictan condena por feminicidio en Amambay: 18 años de cárcel para el que quemó la casa con la esposa adentro

Lugares, días y situación procesal

Los hechos ocurrieron principalmente en espacios privados: 9 casos en viviendas y 3 en la vía pública. En cuanto a los días de ocurrencia, se registraron 4 casos los viernes, 3 los lunes, 2 los sábados y el resto distribuidos entre domingo, martes y jueves.

Sobre el estado de las investigaciones, 8 presuntos responsables están imputados, 3 se suicidaron y 1 cuenta con orden de captura internacional, habiendo sido detenido en Brasil, donde será juzgado.

Otros hechos y contexto legal

El informe señala además que en algunos casos se investigan hechos conexos, como presunto maltrato infantil y tentativa de abuso sexual, lo que amplía el alcance de las causas.

El Ministerio Público recuerda que la violencia contra la mujer constituye una grave transgresión a los derechos humanos, y la define como cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico o sexual, así como amenazas, coacción o privación de libertad, tanto en el ámbito público como privado.