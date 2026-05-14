Feminicidios en Paraguay: 12 víctimas y 21 tentativas en lo que va del año

El Ministerio Público, a través del Programa de Datos Abiertos en su capítulo de Violencia contra la Mujer, informó que hasta la fecha se registran 12 víctimas de feminicidio en Paraguay y 11 causas abiertas, considerando que en uno de los casos se investiga la muerte de dos víctimas.
El informe también contabiliza 21 víctimas de tentativa de feminicidio y tres causas adicionales investigadas como tentativa de homicidio, en las que las víctimas fueron colaterales, entre ellas un niño.
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Distribución y evolución de los casos
De acuerdo con los datos oficiales, los hechos se concentraron en distintos puntos del país. El departamento Central encabeza la lista con 7 víctimas, seguido de Concepción con 2 casos, mientras que Asunción, Canindeyú y Alto Paraná registran un caso cada uno.
En cuanto a la evolución temporal, en enero se reportaron 6 casos, en marzo 4, en abril 1 y en mayo 1. El patrón evidencia una concentración inicial de hechos en los primeros meses del año, con una reducción posterior.
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Edad de víctimas y agresores
El rango etario de las víctimas es amplio, entre 12 y 80 años, mientras que los agresores tienen entre 18 y 80 años. El informe destaca que una de las víctimas era menor de 12 años, lo que agrava el impacto del fenómeno.
En total, se identifican 24 víctimas indirectas, hijos e hijas de las mujeres asesinadas, de los cuales 16 son menores de edad. Además, 8 de las víctimas eran madres, lo que dejó a niños en situación de orfandad.
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Perfil de agresores y mecanismos del hecho
En cuanto al vínculo con los agresores, el Ministerio Público detalla que en la mayoría de los casos se trataba de relaciones cercanas: 3 parejas, 5 exparejas, además de 1 padrastro, 1 hijo y 2 conocidos. Tres de los presuntos autores se suicidaron tras los hechos.
Respecto a los medios utilizados, en 7 casos se empleó arma blanca, en 2 arma de fuego, en 1 caso hubo asfixia y en 2 se registraron traumatismos por golpes.
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Lugares, días y situación procesal
Los hechos ocurrieron principalmente en espacios privados: 9 casos en viviendas y 3 en la vía pública. En cuanto a los días de ocurrencia, se registraron 4 casos los viernes, 3 los lunes, 2 los sábados y el resto distribuidos entre domingo, martes y jueves.
Sobre el estado de las investigaciones, 8 presuntos responsables están imputados, 3 se suicidaron y 1 cuenta con orden de captura internacional, habiendo sido detenido en Brasil, donde será juzgado.
Otros hechos y contexto legal
El informe señala además que en algunos casos se investigan hechos conexos, como presunto maltrato infantil y tentativa de abuso sexual, lo que amplía el alcance de las causas.
El Ministerio Público recuerda que la violencia contra la mujer constituye una grave transgresión a los derechos humanos, y la define como cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico o sexual, así como amenazas, coacción o privación de libertad, tanto en el ámbito público como privado.