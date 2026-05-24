Presunto narco muere infartado cuando comitiva fiscal ingresa a su casa

El presunto narco fallecido fue identificado como Carlos López Espínola (59). En la propiedad también fueron ubicados y detenidos su pareja Nancy Elizabeth Vázquez Bogado (46) y el hijo de ambos Carlos Abdul López Vázquez (18); estos últimos quedaron detenidos.

De acuerdo con información proveída por los intervinientes, los agentes de la oficina regional del departamento Antinarcóticos de la Policía recibieron la información de que Carlos López Espínola era un químico experto en la preparación y mezcla de productos estupefacientes, principalmente de cocaína.

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El dato que llegó a oídos de los antidrogas fue que el sospechoso -con la complicidad de su familia- había montado todo un laboratorio de procesamiento de cocaína en la casa que estaban habitando en la zona de Arroyo Morotí.

Supuestamente, Carlos López Epínola tenía los contactos para conseguir unos dos kilos de panes de pasta base de cocaína al mes, que luego él convertía en cuatro o cinco kilos de clorhidrato de cocaína.

El mezclador conseguía estas cantidades luego de procesar la pasta base y finalmente mezclarla con otras sustancias para aumentar considerablemente el volumen del producto, con lo que generaba millonarias ganancias.

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Supuestamente, una parte del producto era comercializada en la misma ciudad de Caaguazú, mientras que la otra parte era distribuida en localidades aledañas y que posiblemente llegaron hasta Ciudad del Este.

Aparentemente, las actividades de la familia fueron descubiertas cuando comenzaron a expandir sus operaciones, situación que generó molestías en grupos de traficantes ya afincados, cuyos colaboradores los delataron ante las autoridades.

Finalmente, poco antes de las 16:00 del sábado una comitiva liderada por el fiscal Fermín Segovia apoyado por policías de Antinarcóticos y de la dirección de Policía de Caaguazú irrumpieron en la propiedad y cuando Carlos López Espínola vio llegar a uniformados aparentemente le dio un infarto.

Expiró en un sanatorio

El presunto narco fue auxiliado y derivado hasta un centro asistencial de la ciudad de Caaguazú, donde se confirmó su fallecimiento. En la casa se encontraron cuatro kilos de cocaína en pan y más de un kilos distribuidos en pequeñas porciones.

También se encontraron armas, vehículos y los elementos necesarios para el procesamiento de la sustancia, la esposa y el hijo del hombre también quedaron detenidos a cargo del Ministerio Público.