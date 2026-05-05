Presunto patroncito cae con unos 10 kilos de cocaína y tres colaboradores, un boliviano entre ellos

El presunto capo emergente capturado durante el procedimiento fue identificado como Luis Carlos Ramos Báez (35), domiciliado en la ciudad de Caaguazú, mientras que el boliviano Hartbert Flores Tapia (24), sería el químico de la red y los paraguayos José Eduardo Florentín Espinoza (26) y Jonathan Kevin Duré (25), ambos afincados en la ciudad de Ñemby serían los “mulas” de la organización criminal.

El boliviano junto con los dos presuntos mulas paraguayos ciculaban a bordo de un automóvil Kia Picanto negro, con matrícula AAOL896 y llevaban los 9 kilos con 667 gramos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba distribuida en nueva panes prensados ,en la valijera.

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Mientras que el presunto líder de las gavilla de supuestos traficantes los estaba escoiltando al mando de una camioneta Kia Sorento de color plata, con placa AAVM 416. Del poder de los sospechosos también se incautaron cuatro teléfonos celulares y varios documentos que podrían ser útiles para los antidrogas.

Fuentes del departamento Antinarcóticos de la Policía señalaron que probablemente los detenidos forman parte de una emergente organización criminal dedicada al narcotráfico que tiene su base de operaciones en algún punto del departamento Central, presumiblemente entre los municipios de Ñemby y San Lorenzo.

Por lo que se ha visto, los narcos traen pasta base desde Bolivia y la cocinan en pequeños laboratorios clandestinos hasta transformarlo en clorhidrato de cocaína, que prensan en panes de un kilo que lleva impreso el dibujo de un delfín.

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Una vez procesada la droga, estos la distribuyen en cantidades que no superan los cinco kilos en distintos puntos, tanto en localidades de Central, Cordillera, Caaguazú, hasta la región del Alto Paraná.

Detectaron ,movimientos sospechosos

Aparentemente, los agentes de Inteligencia detectaron las actividades de la banda, identificaron los vehículos que estaban usando sin embargo no podían llegar a su base de operaciones, por lo que montaron vigilancia en todos los puntos de salida y entrada al departamento Central.

Fue así que en la noche del lunes los informantes detectaron y avisaron a los antidrogas que el auto Kia, con tres ocupantes, seguido de la camioneta Sorento fueron vistos por la ruta PY 02 yendo hacia el este.

Esto generó una rápida reacción de los antes señalados, quienes lograron alcanzar e interceptar a los sospechosos en el kilómetro 51 de la ruta PY 02. Los ocupantes del auto Kia se entregaron sin oponer resistencia y en poder de ellos se encontró la carga.

Intentó escapar

Sin embargo, Ramos, quien estaba al mando de la Sorento probó su suerte e intentó escapar de los uniformados, sin embargo su corrida no duró mucho ya que en el kilómetro 8 2 de la misma vía internaciones fue capturado un retén montado por los policías.