Camioneta de la SENAD volcó sobre la Ruta PY01 en Santa Rosa, Misiones

La responsable de la dependencia policial, subcomisario Diana Valenzuela, señaló que la institución tomó conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica que alertó sobre el vuelco de un vehículo al costado de la ruta. Tras la comunicación, agentes policiales acudieron hasta el lugar del percance y comprobaron la veracidad del reporte.

Lea más: Un hombre falleció por hipotermia en Santa Rosa, Misiones

El vehículo involucrado es una camioneta Toyota, modelo Hilux D/C 4X4 TDIMEC/2014, color plata, año 2013, registrada a nombre de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). El rodado estaba al mando de Efraín Yasmani Benítez (36), domiciliado en la ciudad de Limpio, departamento Central. El conductor viajaba acompañado por Sergio Gil Vásquez Acosta (36), también domiciliado en la ciudad de Limpio (Central). Ambos son personales militares que se encontraban realizando tareas en la zona y, al momento del hecho, se dirigían hacia el distrito de Encarnación.

Si bien los ocupantes de la camioneta no sufrieron lesiones de consideración, fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de Santa Rosa para la realización de los diagnósticos médicos correspondientes. Los intervinientes comunicaron el hecho al agente fiscal de turno, abogado Nelson Colmán.

En principio, se presume que el despiste y posterior vuelco se habrían producido a raíz de la capa asfáltica mojada, debido a la llovizna que se registraba en la zona durante el momento del percance vial. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo sucedido.

Lea más: Proliferación de algas y bajante del río Paraná generan crisis pesquera en Ayolas