Proliferación de algas y bajante del río generan crisis pesquera en Ayolas

Bogado explicó que la problemática comenzó aproximadamente en el 2023 cuando se intensificó la regulación constante de las compuertas de la represa con el objetivo de elevar el nivel del río aguas arriba del vertedero Aña Cua para incrementar la generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Según manifestó, la escasa correntada y la disminución del caudal de agua favorecieron la proliferación acelerada de algas acuáticas. Esta situación, además de perjudicar la pesca comercial, también dificulta la navegación en varios sectores del río Paraná.

Lea más: Dirigente de Ayolas cuestiona uso de maquinas de votación en elecciones

El dirigente sostuvo que los pescadores realizaron reiterados reclamos ante directivos de la Entidad Binacional Yacyretá solicitando una mayor liberación de agua para permitir la limpieza natural del río. Sin embargo, aseguró que no obtuvieron respuestas favorables. “Yacyretá es responsable del perjuicio a los pescadores y al medio ambiente. Pedimos que aumenten el caudal de agua para limpiar el río, pero no nos hicieron caso”, expresó Bogado.

Asimismo, indicó que desde noviembre vienen solicitando asistencia alimentaria y oportunidades laborales temporales para enfrentar la crisis económica derivada de la paralización de la actividad pesquera. En ese contexto, reconoció que la única asistencia recibida hasta el momento fue la entrega de víveres, medida que calificó como insuficiente debido a que representa una solución temporal.

También cuestionó la falta de oportunidades laborales para los trabajadores del sector en las obras de Aña Cua. Según afirmó, muchos pescadores no son considerados para los empleos disponibles por cuestiones políticas. “La obra de Aña Cua podría ser una alternativa de trabajo, pero como no somos dirigentes del Partido Colorado no nos tienen en cuenta”, manifestó el representante del asentamiento Atinguy.

Movilización de pescadores

También informó que durante una reunión mantenida con representantes de distintas asociaciones de pescadores se resolvió iniciar una manifestación por tiempo indefinido frente a la sede de la EBY en Ayolas. Inicialmente, la medida debía comenzar el lunes 25 de mayo, pero debido al feriado protocolar en Argentina se decidió postergar el inicio de la protesta para este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes buscan obtener una audiencia con el director de la margen derecha de Yacyretá, Luis Benítez, ya que consideran que posiblemente los reclamos de los pescadores no están llegando directamente a su despacho.

Lea más: En Ayolas siguen espetando el recapado de la Ruta PY 20 tras promesa incumplida del MOPC