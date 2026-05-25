Sigue búsqueda de una adolescente desaparecida en Tacuatí

Tras la alerta de la desaparición de la adolescente, ocurrida el 21 de mayo, la fiscal que investiga el hecho, Gloria Marlene Florentín, de la Unidad Nº 1 de Santa Rosa del Aguaray, activó el mecanismo de búsqueda y localización de la misma, que hasta el momento ha sido infructuoso, según los investigadores.

Se trata de la estudiante de 15 años María Isabel Jiménez Rodríguez. Según los datos proporcionados por los familiares, el día de su desaparición estaba participando en una competencia deportiva con otros estudiantes de la zona y luego ya no regresó a su domicilio.

Detención

En prosecución de la investigación, efectivos de la comisaría 10ª de esta localidad detuvieron a un joven de 18 años cuando circulaba por un camino vecinal del municipio. Conforme a los datos brindados por la fiscal interviniente, la aprehensión de esta persona fue para algunas averiguaciones, debido a que supuestamente se lo había visto conversando con la adolescente desaparecida.

Sin embargo, en el transcurso de esta tarde, la fiscal del caso ordenó su liberación debido a que no encontró ningún elemento que pudiera incriminarlo en el hecho, por lo que no tuvo otra alternativa que levantar su orden de detención, según explicó.

Lea más: Fiscalía activa búsqueda de adolescente desaparecida en Tacuati

Desaparición

La desaparición de María Isabel Jiménez Rodríguez ocurrió el jueves 21 en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, y desde esa fecha no se sabe nada de su paradero hasta hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiscal interviniente pidió a la ciudadanía en general que comunique al Ministerio Público o a las sedes policiales de la zona si tiene alguna información relacionada con el caso.