Desvalijan exfuneraria en Luque y se llevan hasta los cables eléctricos

Un supuesto hecho de hurto dejó cuantiosas pérdidas en un inmueble que anteriormente funcionaba como funeraria en el barrio Laurelty de Luque.

Según la denuncia, delincuentes ingresaron al sitio durante la madrugada y prácticamente vaciaron la propiedad, llevándose desde electrodomésticos hasta instalaciones eléctricas completas.

Diego Samudio, allegado a la propietaria, relató que los autores del robo forzaron ventanas, treparon la muralla y luego abrieron la puerta principal desde el interior.

“Vaciaron completamente la casa”, afirmó.

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Se llevaron aires, heladera y cableado

Entre los objetos robados figuran tres acondicionadores de aire, una heladera, un microondas, ventiladores de techo, una cocina y un juego de sillas.

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Además, los delincuentes arrancaron cables eléctricos, llaves térmicas, fichas y otros componentes de la instalación.

“Todo lo que podían llevar quitaron”, lamentó Samudio.

El hombre sostuvo que el robo habría requerido tiempo y logística, debido a la cantidad de objetos sustraídos.

“Es un trabajo de profesionales”, señaló.

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Sospechan que usaron un camioncito

Los afectados creen que los autores utilizaron un vehículo utilitario para transportar los objetos robados.

“Calculamos que en un camioncito pudieron llevar todo”, indicó el denunciante.

El portón principal también fue violentado, aparentemente para facilitar la salida de los delincuentes con los electrodomésticos y demás pertenencias.

La denuncia fue presentada luego de que el dueño del inmueble fuera alertado de que el acceso principal permanecía abierto.

Local estaba abandonado hace meses

El inmueble había dejado de funcionar como funeraria aproximadamente ocho meses atrás y permanecía desocupado, aunque conservaba todos sus equipamientos.

Según el informe policial, la víctima fue identificada como Adolfo Ricardo Torres Bernal, de 25 años.

El afectado manifestó a los agentes que regresó a la vivienda después de unos 15 días y encontró el portón forzado y todas las habitaciones revueltas.

Personal de Criminalística acudió al sitio para levantar evidencias y realizar el trabajo de campo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Escobar.