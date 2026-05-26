Cayó sospechoso de vaciar taller mecánico en Lambaré

Un supuesto hecho de hurto agravado registrado en un taller mecánico del barrio Puerto Pabla derivó en la aprehensión de un joven con antecedentes penales y en la recuperación de parte de los objetos robados.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 17ª Central de Lambaré.

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 del domingo sobre las calles Pedro Céspedes y Niño Salvador, en Lambaré.

La víctima fue identificada como Eduardo Alejandro Rabuifetti, de 61 años.

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Sospechoso tenía antecedentes

El aprehendido es Brahian Nicolás Insaurralde Gómez, de 23 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en 2022 y 2025, según datos policiales.

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El subjefe de la Comisaría 17ª, Jorge Arbo, explicó que tras la denuncia se realizó un rastrillaje en la zona y los agentes encontraron al sospechoso con dos llaves mecánicas denunciadas como robadas.

“Con estas evidencias ya tenemos algo para demostrar que él es el autor del hecho”, señaló el comisario.

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Forzaron portón y dejaron rastros

De acuerdo con la investigación preliminar, el acceso al taller fue violentado mediante la rotura de dos candados colocados en el portón principal.

Además, los intervinientes hallaron rastros de consumo de bebidas alcohólicas en el lugar.

“Se violentó la entrada y se ingresó en el taller. Inclusive dejaron rastros de bebidas alcohólicas”, relató Arbo.

La Policía sospecha que el detenido no habría actuado solo, aunque hasta el momento no hay cómplices identificados.

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Objetos fueron escondidos en un baldío

Tras ser aprehendido, el sospechoso indicó a los agentes dónde se encontraban otros objetos robados.

Los policías recuperaron una hidrolavadora, una batería de vehículo, una bomba de agua, un motor de arranque de camión, herramientas mecánicas y partes de un aire acondicionado.

Los objetos estaban ocultos en un terreno baldío ubicado frente al depósito afectado.

Sin embargo, aún faltan tres baterías denunciadas como hurtadas y la Policía presume que ya habrían sido comercializadas.

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Investigación sigue abierta

La Policía analiza imágenes de cámaras de circuito cerrado de viviendas vecinas para determinar si hubo participación de otras personas.

El caso fue comunicado a la fiscala Cynthia Huespe, quien ordenó que el detenido permanezca bajo custodia policial y sea trasladado este martes al Ministerio Público.