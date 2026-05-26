Asalto tipo comando en Villa Oliva: roban 10 millones de pesos argentinos a comerciante

Los autores del asalto tipo comando lograron huir del lugar. Horas después, la Policía halló abandonado el automóvil que presuntamente utilizaron los asaltantes para escapar.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 28ª de Villa Oliva, la víctima fue identificada como Josué Rolando Giménez, de 20 años, domiciliado en Ñemby, quien circulaba a bordo de un automóvil Kia Seltos negro, año 2023.

El joven manifestó a los intervinientes que regresaba de la ciudad de Alberdi, donde había realizado el cobro de aproximadamente 10 millones de pesos argentinos correspondientes a actividades comerciales del rubro frutihortícola.

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La víctima fue interceptada

Según el relato policial, al llegar al tramo mencionado de la Ruta PY19, fue interceptado por dos hombres encapuchados, con chalecos antibalas y armas de fuego, quienes se desplazaban en un automóvil Toyota de color gris, presumiblemente modelo Premio o Corolla.

Los asaltantes redujeron a la víctima bajo amenazas y se apoderaron del dinero en efectivo.

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Antes de darse a la fuga, realizaron un disparo contra una de las ruedas traseras del vehículo del comerciante, dejándolo varado al costado de la ruta.

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Policía desplegó operativo en la zona

Tras la denuncia, agentes policiales desplegaron un operativo de patrullaje y rastrillaje en la zona.

Horas más tarde, personal de la Comisaría 29ª de Ybypohyi localizó abandonado un automóvil Toyota Premio color plata, chapa AASN 475, a unos mil metros del límite jurisdiccional con la Comisaría 51ª de Ypeka’e en la zona del kilómetro 38 de la Ruta PY19.

El vehículo hallado contaba con denuncia de robo desde el año 2019 en el departamento Central y se presume que habría sido utilizado por los autores del asalto para perpetrar el hecho y posteriormente escapar.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del violento atraco.