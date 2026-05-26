Policía restablece su sistema informático y reanuda servicios en Identificaciones

A través de un comunicado en redes, la Policía Nacional informó este martes que su sistema informático central se encuentra nuevamente operativo, tras haber permanecido fuera de servicio desde la tarde de ayer lunes.

La falla técnica -avería de switchers- había paralizado la expedición de documentos y los controles de seguridad en todo el país.

“El sistema se encuentra operativo tras el mantenimiento físico realizado por los técnicos en los equipos del Datacenter de la DITIC, garantizando así la conectividad”, comunicó la institución.

Los servicios de consulta y procesamiento de datos, incluyendo el sistema Quantum y Carga Cap, han retomado su flujo normal de trabajo.

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¿Cuáles son los servicios rehabilitados en Identificaciones?

Con la normalización de la plataforma digital, los ciudadanos ya pueden acceder nuevamente a los trámites en Identificaciones que estuvieron suspendidos por casi un día completo. La institución confirmó que los siguientes servicios están activos:

Expedición de cédulas de identidad para mayores de 14 años.

Trámites de pasaportes: gestión y entrega normalizada.

Antecedentes policiales: verificación y emisión inmediata.

Controles en rutas: se retoman los procedimientos de fiscalización de personas y vehículos.

Impacto en otros organismos del Estado

El alcance de la caída del sistema no se limitó únicamente a las comisarías y oficinas de Identificaciones.

Entre los servicios afectados se encontraba la verificación de chapas de vehículos, utilizada diariamente por la Dirección General de los Registros Públicos.

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Tras el mantenimiento realizado por los técnicos, este servicio de interconexión también ha quedado restablecido.

La interrupción se originó ayer lunes a las 17:00 y dejó “pausada” la capacidad operativa de la Policía Nacional.