Un suboficial comandó asalto a minera de Paso Yobái, revela comisario general

El asalto se inició aproximadamente a las 02:00 en la empresa minera Máster Gold SA, ubicada en la compañía San Antonio de la ciudad de Paso Yobái, departamento de Guairá.

Los autores fueron al menos seis hombres, casi todos con armas largas, quienes tomaron de rehenes a los guardias y otros empleados que se encontraban en la planta.

Los delincuentes buscaban una gran carga de oro que supuestamente había en el lugar, pero como no la encontraron, optaron por llevar unos 1.000 kilos de carbonilla utilizada para la lixiviación, que es un proceso químico y físico mediante el cual se obtiene justamente el metal precioso.

La banda permaneció en la empresa minera por una hora, aproximadamente. Usaron un furgón blanco y un coche gris para escapar.

A las 03:30, el furgón blanco fue interceptado en la zona de la compañía Potrero del Carmen, camino a la ciudad de Independencia, por un vehículo policial en el que estaban el propio director de Policía, comisario general Martínez, y su chofer, suboficial primero Gustavo Maidana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del furgón bajó un hombre armado que se dirigió directamente al suboficial primero Gustavo Maidana y que le dijo “ha upei, Arma”, que es un saludo habitual entre policías.

Después, se dirigió al comisario general Martínez y le dijo “mi comisario principal”, todo esto según el propio director de Policía.

Agente investigado por asalto en Paso Yobái fue reconocido por su camarada

De hecho, el comisario general Martínez confirmó que ese hombre que bajó del furgón y les habló a él y a su chofer es el suboficial primero Néstor Yván Ramírez Marín, de 29 años, personal de la comisaría de 11ª del municipio de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná.

Lea más: Matan a tiros a una alemana en aparente asalto en zona de Paso Yobái

El director de Policía dijo que reconocieron al suboficial primero Ramírez porque coincidentemente es camarada de su chofer, el suboficial primero Maidana.

Al ser descubierto, el supuesto polibandi optó por correr hacia un lugar oscuro, seguido por sus cómplices que estaban adentro del furgón.

Este vehículo entonces quedó abandonado con la carga de carbonilla adentro.

El director de Policía de Guairá informó que el suboficial sospechoso, Néstor Iván Ramírez Marín, no se presentó ayer para tomar su guardia en la comisaría de O’Leary y que coincidentemente el furgón usado en el asalto en Paso Yobái se robó en la jurisdicción de la comisaría de O’Leary.