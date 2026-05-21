“Entender el autismo es urgente”: rememoran desaparición y muerte de Elías Giménez

El 20 de mayo de 2025 se reportaba la desaparición de Elías Giménez, un joven con autismo y quien en ese entonces tenía 20 años. Su última imagen con vida data de la noche anterior, cuando cámaras de vigilancia lo captaron saliendo de su domicilio en la ciudad de Mariano Roque Alonso y subiendo a un automóvil, que -después se sabría- operaba para la plataforma Bolt.

Su mamá, Marta Riveros, emprendió entonces la angustiosa tarea de búsqueda, tropezando una y otra vez con la burocracia del sistema, hasta que una semana después le confirmaron que Elías fue encontrado, pero sin vida bajo el Puente Héroes del Chaco, donde murió ahogado.

“Soñaba con abrazarlo una vez más, con escuchar su risa, con que me contara cómo le fue en el día, con seguir construyendo juntos esos pequeños momentos que para nosotros lo eran todo. Pero no fue así. Un protocolo fiscal, hecho para casos generales y no para personas con discapacidad, me robó esa oportunidad”, escribió Marta en una carta abierta días después de haber recibido la noticia más dolorosa de su vida.

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Elías Giménez, cronología de una muerte que pudo evitarse

Esta semana la asociación de padres y/o tutores de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA PY) usó sus redes para rememorar este caso y enviar un mensaje a los órganos pertinentes acerca de la necesidad de conocer esta condición que afecta al neurodesarrollo de las personas volviéndolas más vulnerables.

Este es el recuento publicado por la asociación desde el momento de la desaparición de Elías hasta el hallazgo final de su cuerpo.

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20 de mayo : Marta realiza la denuncia en la Comisaría Décima Central y comienzan a circular los flyers

21 de mayo : Marta recorre el barrio por su cuenta y pide acceso a imágenes de cámaras de seguridad

22 de mayo : la familia vuelve a la Fiscalía para corregir un oficio emitido de forma incorrecta

23 de mayo : la empresa de telefonía Tigo informa que debido a un “colapso” no podía emitir un reporte; mientras que Bolt, pese a la condición de Elías, responde que no podía actuar más rápido

24 de mayo : se entrega un mapa con una ubicación amplia de la última señal del celular de Elías, pero la Policía dice necesitar una ubicación más precisa y apela al apoyo ciudadano

25 de mayo : continúa la búsqueda en la zona del barrio Universo de Mariano Roque Alonso

26 de mayo : Fiscalía se presenta en la vivienda para retirar cámaras y pertenencias. Marta se entera de que recién ese día tomaron declaración a la conductora de Bolt

27 de mayo: Elías Gabriel Giménez Riveros es encontrado sin vida en aguas del río Paraguay

TEA PY señala que el caso de Elías los marcó profundamente y como comunidad los unió en la búsqueda de respuestas, verdad y humanidad. “Cada fecha refleja no solo hechos, sino también la desesperación de una familia que nunca dejó de buscar y la fuerza de una madre que recorrió cada camino posible”, dicen en su comunicado.

Afirman que la historia pudo haber sido diferente si las personas responsables de actuar conocían el autismo y hubieran empatizado desde el inicio, entendiendo que las personas autistas no comprenden el peligro ni dimensionan ciertas situaciones, lo que las hace mucho más vulnerables.

“Entender el autismo no es opcional, es urgente; porque la empatía también salva vidas. Por Elías. Por su mamá. Y por todas las personas dentro del espectro autista que merecen respuestas rápidas, humanas y capacitadas”, señala la asociación.

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