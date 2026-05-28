Esto es lo que se sabe del confuso accidente en el que falleció un recluta en el Comando del Ejército

Ayer se dio a conocer el fallecimiento de Gustavo Javier Martínez González, de 19 años, soldado recluta que estaba realizando labores de limpieza en el Cuartel General del Comando del Ejército, ubicado en el predio de la excaballería, en la zona de Campo Grande, Asunción.

Según el documento de la institución castrense, el joven llegó sin signos de vida al Hospital Militar tras sufrir traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo cerrado de tórax, a raíz de un accidente vehicular.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, lamentó profundamente lo ocurrido e insistió en que buscarán en primer lugar transparenter el hecho, además de ponerse a disposición de los familiares para acompañarlos ante el infortunado suceso.

“Antes que nada, lamentamos, pero esto no es una palabra quitada nomás de puro protocolo, de verdad que lamentamos profundamente que haya ocurrido esto, este accidente fatal. Ahora lo que nos corresponde es, en primer lugar, transparentar todo lo ocurrido y, en segundo lugar, dar todo el apoyo a los familiares de este infortunado joven”, refirió.

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Investigación tras confuso accidente en el que falleció recluta

Detalló que el accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 10:00, cuando realizaban un trabajo de mantenimiento del cuartel, donde limpiaron y recogieron la basura, que subieron a un camión y lo llevaban a un lugar designado, donde los camiones de la Municipalidad de Asunción posteriormente los recogen para llevarlo a Cateura.

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“El conductor del camión, en un momento dado, paró para hablar con una persona ahí dentro del cuartel y al volver a arrancar es que el muchacho, según las manifestaciones del comandante del Ejército, estaba sentado él en la carrocería y se levantó para mudarse de lugar y justo ahí el camión arrancó, se movió, se cayó y encima otra vez el camión tuvo un pequeño retroceso porque estaba en una pendiente, era un retroceso, digamos que normal, que el camión a veces realiza y ahí le pisó la rueda”, detalló.

El joven era oriundo de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, y un hermano suyo presta servicio al Comando del Ejército como suboficial, como sargento primero del arma de transporte. El fallecido, además del servicio militar, estudiaba en el colegio del Comando.

Agregó que fue el propio presidente del Tribunal de Justicia Militar, Nicolás Ángel Narváez, quien directamente pidió la intervención de la Fiscalía a fin de que todo el proceso de investigación sea lo más transparente posible, por lo que la investigación se realizará con el mayor rigor posible y cumpliendo todos los protocolos correspondientes.

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“Se va a cumplir el protocolo, pero rigurosamente y como como siempre actuamos cuando ocurren hechos así fuertes al personal militar, también ponemos el corazón como padres, en este caso nuestro, que somos nosotros, como hermanos mayores, los oficiales de menor rango, rodeamos a la familia e independientemente de la obligación institucional, tenemos que cumplir nuestro deber como seres humanos”, refirió.

El caso está a cargo de la fiscal Claudia Torres, de la Fiscalía Barrial número seis.

Búsqueda de Almir

El 21 de mayo se cumplieron tres meses del secuestro de Almir de Brum, joven de 31 años, productor agrícola de ascendencia brasileña, mientras trabajaba en una cosecha de soja en la localidad de Yerutí en febrero pasado, en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los captores de Almir no se pusieron en contacto ni enviaron pruebas de vida; sin embargo, las autoridades consideran que la víctima sigue con vida, pese a no contar con estos indicios.

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Óscar González afirmó que todas las operaciones de inteligencia, como las operaciones tácticas, se realizan cada vez con mayor frecuencia y con mayores datos, teniendo en cuenta siempre que la vida de Almir es el punto clave.

“No podemos realizar ninguna acción operación que ponga en peligro la vida de Almir, pero tampoco podemos dejar de hacerla y se están haciendo las operaciones de inteligencia, sobre todo con todo lo que se tiene a mano y también con mucho cuidado para precautelar la vida de Almir”, precisó.