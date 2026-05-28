Le robaron su foodtruck y pide ayuda a la ciudadanía para recuperarlo

Aproximadamente hace cinco semanas le robaron su foodtruck a Ariel Gómez, un comerciante que hizo una importante inversión en su negocio.

El vehículo estaba estacionado en la avenida Brasilia de Asunción, frente a la Universidad Americana, al costado de la tienda de conveniencia Biggie.

Estaba equipado con extractor de aire, freezer, generador, plancha de ocho hornallas, visicooler, microondas, freidora, garrafas, sillas, butacas y otros artículos más del negocio.

En contacto con nuestra redacción, Ariel explicó que la última vez que lo vio y sacó una foto fue el 23 de marzo, pero que según la investigación que realizó por su cuenta, preguntando a las personas que están por la zona, se habría robado hace aproximadamente tres o cuatro semanas.

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Ofrece recompensa por recuperar su foodtruck

La víctima del robo contó que realizó la denuncia en la Comisaría 19 de Asunción, además de llamar a la Policía Municipal de Tránsito y a los corralones de Asunción, a fin de averiguar si no lo habría llevado la grúa, lo cual pudo confirmar que no ocurrió.

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Debido a todos los equipos y de que se trata de su ingreso como emprendedor, Ariel ofrece una gratificación a quien lo ayude a encontrar su foodtruck.

“Es tanta la impotencia, la rabia y la amargura que tengo, que el aviso va también para los ladrones que se hayan animado a semejante acto, ¡yo los sentencio a muerte! Desde ya, espero la ayuda y comprensión de todos! Contacto: 0981 205-154”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Detalló que debido a falta de personal y cuestiones personales, tuvo inactivo mucho tiempo el foodtruck. Fue durante varias semanas a controlar, a limpiar y ordenarlo un poquito, pero se ausentó por una cuestión particular durante cinco semanas, lapso de tiempo en el que fue robado.

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“Los chicos, los cuidacoches, la gente que me conocía de la zona me dijeron, ‘creímos que vos te lo llevaste’, entonces para ser extremo, desde el 23 de marzo a la fecha. Como digo, yo limitaría después entre la primera semana de abril y mediados de mayo como mucho, como extremo. Y creo que el truck fue sustraído fin de semana o tal vez algún feriado largo, por lo que tengo más o menos investigado, dice la gente que me relató que el viernes estaba y el lunes ya no estaba”, indicó.

Pide ayuda para localizar su foodtruck

Agregó que cree que el carro fue movido por varias personas, considerando que estaba con cadena, por lo que la misma se tuvo que romper, llevar un vehículo para trasladarlo, ya que tiene una dimensión de 5 metros por 2 metros y tampoco era fácil de manipular, teniendo en cuenta que además una de las ruedas estaba desinflada.

“Calculo que el truck puede estar ya de color negro, porque el color que se ve en la foto y que están fundiéndose por ahí es un plotter, abajo el color original es negro y el techo blanco, con la chapa esa antideslizante gris en la parte de abajo”, concluyó.