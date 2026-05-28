Operativo de seguridad: cuatro detenidos en controles por partido de Olimpia

La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Asunción informó que el operativo de seguridad por el encuentro entre Olimpia y Audax Italiano, por la Copa Sudamericana, dejó cuatro personas detenidas por supuesta tenencia de drogas, además de varios demorados durante los controles realizados en inmediaciones del estadio Defensores del Chaco.

Según el reporte policial, una mujer fue aprehendida en un primer filtro de control instalado en la jurisdicción de la Comisaría 11ª de Asunción. Se trata de Ivanna Quiñónez Filártiga, de 23 años, quien supuestamente tenía en su poder una bolsita con presunta marihuana.

Otros tres procedimientos se realizaron en la denominada “carpa azul”, ubicada en el acceso a gradería sur del estadio, donde agentes hallaron presunta marihuana y cocaína entre las pertenencias de aficionados.

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Hallan cocaína y marihuana en controles

Entre los detenidos figura Richard Ariel Ortega Rodríguez, de 34 años, quien tenía en su poder 12 dosis de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína, de acuerdo con el informe oficial.

También fueron aprehendidos Matías Cayetano Paredes Cabrera, de 22 años, y Jesús Manuel Benítez Fernández, de 24 años, ambos con bolsitas que contenían supuesta marihuana.

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El comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 2ª Metropolitana, explicó que los controles formaron parte de un esquema de tres anillos de seguridad implementado para el evento deportivo.

“En la carpa azul se realiza el control minucioso de las personas y sus prendas. Ahí se detectaron las sustancias estupefacientes”, indicó.

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Once hinchas dieron positivo al alcotest

El informe policial también señala que 11 aficionados de Olimpia fueron registrados con alcotest positivo durante los controles de ingreso.

La Policía además verificó a 10 cuidacoches y trabajadores informales apostados en los alrededores del estadio. Varios de ellos contaban con antecedentes por hurto agravado, robo, violencia familiar e incluso homicidio doloso.

Uno de los casos llamativos es el de un hombre con antecedentes por homicidio doloso en 2025 y robo agravado, identificado durante el operativo preventivo.