Peña provoca a la prensa para desviar atención sobre su patrimonio

Santiago Peña, presidente de la República, participó este viernes de la apertura de la reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados y de la Reunión de Ministros de Justicia, donde pronunció un breve discurso para luego retirarse del lugar hacia sus demás compromisos de agenda.

A su salida, el mandatario se detuvo a conversar con periodistas, pero cuando las consultas se centraron en el tema de su patrimonio, algo que sigue en el foco público luego de que la Contraloría remitiera su examen de correspondencia de bienes, Peña cambió de actitud y nuevamente se mostró provocativo con los trabajadores de prensa.

Al principio, respondió que si el periodo entre 2017 y 2023 fue excluido del examen de la Contraloría es porque en ese momento sus actividades se desarrollaban en el ámbito privado y, ante la insistencia de que al haber sido ministro de Hacienda un tiempo antes podía haber estado sujeto a una auditoría, el presidente manifestó tajantemente que todo está transparentado.

“Mi patrimonio está totalmente transparentado, se hizo totalmente transparentado. Toda la información, la trazabilidad de cuenta, desde el año 2014 que fue mi primera presentación (de Declaración Jurada), o sea estamos hablando de años de información (…) Yo estoy de acuerdo con que se cumpla la ley, nosotros tenemos que ver la legalidad, porque, si no, vamos a empezar a entrar en el campo privado de todos los ciudadanos”, expresó.

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Acorralado, Peña desafía a periodista

Ante la insistencia de los medios y la repregunta de la periodista de ABC, Peña asumió una actitud renuente e incluso la desafió a someterse a una auditoría de sus bienes, insinuando que, por su trabajo, podría estar recibiendo dinero de grupos criminales.

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“¿Vos estás dispuesta a hacer un examen de correspondencia? Porque vos manejás mucha información, ¿verdad? Podríamos presumir de que vos como periodista tenés intereses oscuros y estás recibiendo dinero o del crimen organizado”, expresó Peña en un intento por sacar de foco la cuestión más importante.

Como ejemplo, citó al líder del Clan Rotela, a quien se refirió como alguien que “no está muy contento con el Gobierno” y podría pagar a periodistas para “atacar al presidente”. Y aunque no brindó ningún tipo de argumento sobre su sospecha, admitió de forma tácita que el delincuente tiene la posibilidad de seguir operando dinero desde su lugar de reclusión.

“Justo Zacarías goza de mi confianza”

Santiago Peña también fue abordado sobre el reciente escándalo que salpica al Clan Zacarías, que nuevamente quedó expuesto tras la filtración de unos audios que evidencian el uso de la Itaipú Binacional para la repartija de cargos.

Pese a la gravedad del caso, Peña solo atinó a decir que el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, goza de su entera confianza; en tanto que sobre su hermano, el senador Javier Zacarías evitó opinar y se limitó a señalar que ese “es un tema de él”.

“El director de Itaipú, Justo Zacarías, goza de mi confianza. El día que no goce de mi confianza, no va a estar más en el cargo. Pero, las cuestiones del senador Javier Zacarías son temas de él, y yo tengo entendido que él ya respondió sobre eso”, concluyó Peña mientras se retiraba del lugar.

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