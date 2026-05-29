Piden actualizar el Código Penal por ciberdelitos con IA y cuestionan reacción del Estado

Ayer, en el Senado, Celeste Amarilla denunció el uso irregular de su imagen en un video creado con inteligencia artificial y planteó la necesidad de “regular” la IA.

En ese contexto, el secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, Luis Benítez, sostuvo que el debate no debe centrarse exclusivamente en regular las plataformas o la tecnología en sí, sino en perseguir penalmente los delitos que puedan cometerse mediante estas herramientas.

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“Yo creo que se tendría que modificar el Código Penal para actualizar nuevas formas de delito y no colocar elementos de regulación de este tipo al servicio de inteligencia artificial, sobre todo porque no tiene sentido”, afirmó.

Explicó que una eventual legislación paraguaya tendría escaso alcance sobre empresas tecnológicas internacionales. “Una ley paraguaya no va a tener impacto en OpenAI. Una ley paraguaya no va a tener la fuerza suficiente en Gemini”, citó con respecto a dos de las grandes plataformas internacionales de IA.

Los vacíos legales de la IA

Benítez indicó que uno de los puntos que podrían actualizarse dentro del Código Penal está relacionado con el derecho a la imagen y la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.

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“A partir del artículo constitucional de derecho a la imagen, vos podés generar o actualizar varios artículos del Código Penal donde se prohíba la manipulación sin autorización de la persona o el uso de imagen de la persona”, manifestó.

El especialista sostuvo que el concepto de imagen ya no se limita únicamente al rostro o fotografía, sino que también debe abarcar la voz, la forma de escribir e incluso patrones biométricos corporales.

Según explicó, hoy las herramientas de IA permiten replicar patrones de comportamiento humano con apenas segundos de audio o una fotografía.

“Yo solamente necesito tu foto, solamente necesito 30 o 10 segundos de tu voz para poder robar tu identidad y hacer cualquier cosa con esto”, alertó.

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Falta de reacción del Estado ante amenazas tecnológicas

El secretario de la Sociedad Paraguaya de IA afirmó que el país enfrenta un problema más amplio relacionado con nuevas formas de ciberdelincuencia y cuestionó la falta de respuesta institucional.

“Hay otros elementos de nueva forma de ciberdelincuencia que se están dando y que se van a dar y que se van a mejorar y que se va a amplificar en el corto plazo”, advirtió.

En ese sentido, recordó que anteriormente hubo acercamientos técnicos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para plantear propuestas sobre ciberseguridad, pero no prosperaron.

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“Nosotros como comunidad técnica nos acercamos al Mitic para proponer una ley de ciberseguridad en sí (...) El Mitic no quiso adoptar, ni siquiera charlar ni hacer ningún planteamiento con respecto a las leyes y la seguridad”, afirmó.

A criterio del especialista, la reacción estatal frente al avance tecnológico no está siendo suficiente. “El Estado a partir de sus instituciones, como el Mitic, no está reaccionando de forma adecuada para encarar la problemática del uso de tecnología hoy”, sostuvo.

Benítez señaló en ese sentido que la problemática excede los videos manipulados o los deepfakes, ya que existen otros delitos digitales emergentes que podrían incrementarse con el uso masivo de inteligencia artificial.

¿Multas o cárcel?

Consultado sobre posibles sanciones, Benítez señaló que las penas deberán definirse según la gravedad del hecho cometido y el daño causado. “Va a depender del tipo de delito que se cometa en la utilización de imagen”, puntualizó.

Como ejemplo, diferenció entre contenidos satíricos o burlas y delitos más graves cometidos utilizando la imagen de terceros.

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Añadió que en algunos casos podrían aplicarse multas, mientras que otros podrían derivar en penas privativas de libertad, especialmente en situaciones graves.

Sociedad Paraguaya de IA analiza propuestas

Benítez explicó que actualmente la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial conformó un grupo de trabajo para analizar los impactos de las nuevas tecnologías y proponer líneas de discusión pública.

“Estamos empezando a plantear una serie de cuestiones para trabajar con las grandes organizaciones sociales del país (...) hasta llegar a los partidos políticos”, indicó.

El especialista advirtió además sobre otros desafíos vinculados a la adopción de IA, incluyendo el impacto sobre el empleo y la necesidad de nuevas políticas públicas.

“Muchos empleos van a desaparecer, muchos empleos van a transformarse y eso va a tener un impacto a nivel social, a nivel económico y a nivel político”, concluyó.