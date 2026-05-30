Canindeyú: Hallan 3.000 kilos de marihuana en operativo en Ypehú

Ayer, viernes, un operativo de agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Batallón de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, acompañados por el fiscal Juan Ramón Benegas, resultó en el hallazgo de un centro de acopio y procesamiento de marihuana en la localidad de San Isidro, distrito de Ypehú (departamento de Canindeyú).

En el sitio, los intervinientes hallaron unos 3.000 kilogramos de marihuana picada distribuida en bolsas, además de unca cantidad “importante” de semillas de cannabis. Unos 728 kilos de la droga fueron incautados y trasladados a una sede del Ministerio Público para su análisis y resguardo, según informa la Fiscalía.

El resto de la marihuana fue destruida mediante la “apertura y dispersión de los paquetes sobre el terreno”, indica el informe de la Fiscalía.

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Además de la droga, los intervinientes incautaron también forrajeras manuales utilizadas para el procesamiento de marihuana, además de zarandas rústicas y una báscula con capacidad de pesaje de hasta 500 kilos.

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A menos de un kilómetro de Brasil

El informe del Ministerio Público destaca que el campamento en el que la droga fue hallada estaba a solo 800 metros de la frontera con Brasil.