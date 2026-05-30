Limpio: delincuentes armados asaltan panadería y se llevan dinero y celulares

Dos hombres armados protagonizaron un asalto en una panadería ubicada en el centro de la ciudad de Limpio. Los delincuentes ingresaron al local simulando ser clientes y, bajo amenazas, se apoderaron de dinero en efectivo y teléfonos celulares de los empleados.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 del viernes en una confitería, situada sobre las calles Capitán Medina y Mariscal Estigarribia. La denuncia fue formalizada posteriormente ante la Comisaría 9ª Central.

Según el reporte policial, los asaltantes actuaron con aparente planificación. Incluso aguardaron que los clientes abandonaran el local antes de ingresar y ejecutar el atraco.

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Cámaras captaron a los sospechosos

Gabriel Delagracia, de la Comisaría 9ª de Limpio, confirmó que los investigadores ya cuentan con imágenes de circuito cerrado que registraron el momento del asalto.

“Tenemos circuito cerrado y fotografías de los supuestos autores. Estamos manejando algunos datos y falta poco para poder identificarlos”, señaló el uniformado.

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De acuerdo con las imágenes analizadas por los agentes, dos hombres ingresaron al comercio haciéndose pasar por clientes. Una vez dentro, uno de ellos extrajo un arma de fuego y anunció el asalto.

Aunque el procedimiento fue violento y generó momentos de tensión, no se reportaron personas heridas ni agredidas físicamente.

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Se llevaron dinero y celulares

La denuncia presentada por el propietario del negocio, Carlos Gilberto Ruiz Díaz Peña, señala que los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente G. 800.000 que se encontraban en la caja registradora.

Además, sustrajeron dos teléfonos celulares pertenecientes a empleados del local.

Según la descripción proporcionada a la Policía, ambos sospechosos eran de contextura delgada. Uno vestía campera azul marino, pantalón negro y kepis azul, mientras que el otro llevaba campera negra, pantalón negro y también un kepis. Uno de ellos utilizó una mochila para guardar los objetos robados.

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Investigación en marcha

La Policía Nacional trabaja en coordinación con el Departamento de Investigaciones para identificar y localizar a los responsables.

Delagracia indicó que los elementos obtenidos mediante las grabaciones de seguridad representan una pieza clave para avanzar en el caso.