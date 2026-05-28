Detienen a presunto integrante de banda que robó 27.000 litros de aceite vegetal tras atraco a camión cisterna

Agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles Regional Guairá detuvieron este jueves a uno de los principales sospechosos del atraco a un camión cisterna y el robo de unos 27.000 litros de aceite vegetal registrado en la ciudad de Tebicuary.

El sospechoso intentó huir al notar la presencia policial durante un allanamiento en Escobar. Investigadores ya habían hallado bidones con restos de aceite vegetal en su vivienda, en el marco del millonario robo ocurrido en Tebicuary.

El detenido fue identificado como Andrés Acosta Zárate, de 54 años, quien fue localizado durante un allanamiento realizado en la ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí. El procedimiento se llevó a cabo este jueves en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez Derlis Duarte Rolón, dentro de la causa abierta por supuesto robo agravado.

De acuerdo con el informe policial, al percatarse de la presencia de la comitiva fiscal-policial, el sospechoso intentó darse a la fuga corriendo a través de una vivienda contigua. Sin embargo, los intervinientes lograron reducirlo a unos 50 metros del lugar y procedieron a informarle sobre la orden de detención en su contra.

Posteriormente fue trasladado hasta la base del Departamento de Investigaciones en Villarrica y luego derivado al Hospital Regional para la inspección médica correspondiente antes de quedar recluido en la Comisaría 5ª Ybaroty.

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La captura se produjo luego de varios días de tareas investigativas realizadas por los agentes policiales y fiscales que seguían la pista de una presunta estructura dedicada al robo y comercialización ilegal de cargas.

El ahora detenido ya había sido vinculado previamente al caso tras un allanamiento efectuado el pasado 20 de mayo en una vivienda de la compañía Arroyo Porã, también en el distrito de Escobar.

En aquella ocasión, los investigadores incautaron tres bidones de 20 litros con restos de aceite vegetal sin procesar, además de teléfonos celulares y muestras de materiales con manchas presumiblemente del mismo producto robado. Las evidencias encontradas reforzaron las sospechas de los intervinientes sobre la posible participación del detenido en el atraco al camión cisterna.

Antecedente

El hecho investigado ocurrió el pasado 11 de mayo en horas de la noche sobre la ruta PY10, frente al cementerio municipal de Tebicuary, departamento de Guairá

La víctima fue identificada como Alberto Rubén Pessoa Bogarín, de 27 años, conductor de un tractocamión Scania con carreta cisterna que transportaba aproximadamente 27.000 litros de aceite vegetal desde Caaguazú con destino a Villeta.

Según la denuncia, el chofer descendió momentáneamente del vehículo para realizar una necesidad fisiológica al costado de la ruta cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en un automóvil blanco, presumiblemente de la marca Toyota. Uno de los delincuentes, aparentemente armado con un arma de fuego, obligó al conductor a volver al camión bajo amenazas, mientras el otro acompañaba el operativo desde el automóvil.

Los asaltantes condujeron el camión varios kilómetros y posteriormente maniataron al chofer utilizando una cuerda, dejándolo reducido dentro del camarote mientras se apoderaban de la carga. La víctima relató posteriormente a los investigadores que, por la percepción del trayecto recorrido, cree que fue llevada hacia la zona de Paraguarí, donde finalmente vaciaron por completo el contenido de la cisterna.

Horas después, los delincuentes abandonaron al conductor y al camión sobre la ruta D018, ramal que conduce a San José de los Arroyos.

Tras el golpe, la Policía Nacional desplegó operativos en varios puntos de Guairá, Caaguazú y Paraguarí con apoyo de Criminalística y del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

Los investigadores ahora buscan determinar el destino final de los 27.000 litros de aceite vegetal robados y establecer si detrás del millonario atraco opera una organización criminal dedicada al robo de cargas.