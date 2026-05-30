Video: fue pillado de una peculiar forma por la Policía tras el robo de un celular

Ever Israel Galeano Orué (27) fue detenido por agentes de la Comisaría 5ª de Asunción, al ser sospechoso del robo de un teléfono celular y de un parlante de la trabajadora de una tienda.

Según el informe policial, los policías se acercaron al hombre cuando este iba caminando por las calles Mariscal López e Iturbe del barrio Ricardo Brugada.

De acuerdo al informe, Galeano “descendía rápidamente en dirección al centro”, por lo que llamó la atención de los agentes.

Durante la conversación con los agentes, el celular con el que estaba Galeano recibía llamadas constantes, por lo que los policías le pidieron que atienda el teléfono. Tras contestar la llamana, una persona de sexo femenino habló a través del mismo y manifestó haber sido despojada recientemente de sus pertenencias sobre la calle Palma.

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Detenido por el robo de un teléfono

Ante esta situación el sujeto fue aprehendido y trasladado hasta la dependencia policial.

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Los agentes incautaron un teléfono celular marca iPhone 13, color negro, con protector transparente con diseño floreado y un parlante portátil, color negro, marca Tablepro MG2 Wireless Speakers.

Además, al verificar la identidad del detenido, encontraron antecedentes por hurto agravado y resistencia del año 2021, hurto del año 2017 y 2024, y hurto del año 2025.

Según indicó el comisario Isidro Gamarra, de la Comisaría 5ta, el detenido habría salido hace un mes de la cárcel.