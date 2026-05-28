Imputan a cuatro presuntos asaltantes por robo de G. 185 millones en Ciudad del Este

Los cuatro hombres presuntamente involucrados en un asalto ocurrido en la vía pública, en el cual resultó víctima una mujer a quien le sustrajeron G. 185 millones, fueron procesados por el fiscal de turno, Luis Trinidad Colmán.

Los sindicados son Juan Carlos Gaona García (28), quien registra cinco órdenes de captura por robo agravado y otra por robo con resultado de muerte; César Adrián Britos Estigarribia (35); César Leonardo Ramírez Acuña (32), quien registra medidas cautelares por homicidio doloso en grado de tentativa y otras dos causas por robo; además de Diego Ocampos González (27), quien registra una orden de captura por robo agravado.

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Todos los citados se encuentran recluidos en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, con pedido de prisión preventiva.

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El último robo atribuido a los citados ocurrió el martes último, alrededor de las 10:30, sobre la calle Antequera, en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. En el lugar, la víctima se encontraba a bordo de su vehículo de la marca Kia, modelo Seltos, año 2023, cuando fue interceptada por un automóvil Kia Río, del cual descendieron tres personas con armas de fuego en mano.

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Seguidamente, bajo amenazas, la obligaron a entregar dos carteras, las cuales contenían la suma de G. 135.000.000 y G. 50.000.000, respectivamente, además de cinco cheques de clientes y documentos personales. Tras perpetrar el hecho, los presuntos autores se dieron a la fuga.

Posteriormente, alrededor de las 11:00, efectivos del Puesto Policial N° 12, en el marco de un rastrillaje, localizaron un vehículo con las características del utilizado en el atraco. Al intentar verificarlo, los ocupantes habrían efectuado disparos contra los uniformados, iniciándose una persecución.

La detención de los sospechosos<b> </b>

A unos 500 metros, los sospechosos abandonaron el vehículo y abordaron otro automóvil, continuando la huida. Durante el operativo, Gaona descendió e intentó refugiarse en una zona boscosa, donde finalmente fue reducido por los intervinientes.

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Del poder del mismo fue incautado un fusil tipo M4 calibre 5.56, con cargadores y municiones, además de un teléfono celular y G. 10.000.000 en efectivo. Asimismo, los demás involucrados fueron aprehendidos tras ingresar a una vivienda, recuperándose en el lugar la suma de G. 47.900.000.

El Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos de sospecha respecto a la existencia del hecho y la presunta participación de los imputados, respaldados en actas de procedimiento, informes policiales, denuncias y demás diligencias realizadas. Por lo tanto, la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva para todos los procesados.