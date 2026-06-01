Caen presuntos tortoleros y motochorros en operativo policial en Luque

La Comisaría 3ª Central reportó la aprehensión de cuatro personas involucradas en distintos hechos contra la propiedad durante el fin de semana en Luque. Los procedimientos permitieron además recuperar una notebook y varios teléfonos celulares denunciados como robados.

El comisario Gustavo Paiva destacó que los resultados obedecen a una estrategia basada en una mayor presencia policial en las calles y una rápida reacción ante las denuncias ciudadanas.

“Tuvimos mucho pique el fin de semana”, expresó el jefe policial al referirse a la cantidad de intervenciones realizadas en la jurisdicción.

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Capturan a presuntos tortoleros y recuperan notebook

Uno de los procedimientos se registró el sábado luego de una tortoleada ocurrida en el barrio Primavera.

Según el informe policial, dos hombres observaron una notebook y otros accesorios en el interior de un automóvil estacionado, rompieron uno de los vidrios y huyeron con los objetos.

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Sin embargo, un testigo filmó el hecho y alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió montar un operativo de búsqueda.

A unas diez cuadras del lugar fueron aprehendidos Jorge Adrián Bobadilla González, de 23 años, y Richard Alejandro Velázquez Palacios, de 26 años. Del poder de los sospechosos fue recuperada la computadora portátil sustraída.

La víctima, una docente luqueña, manifestó que la notebook contenía información esencial para su trabajo diario.

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Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

De acuerdo con los registros policiales, Bobadilla González posee antecedentes por abuso sexual en niños y por hurto.

Ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de la fiscala de turno, Mirna Villalba, quien dispuso que permanezcan detenidos mientras avanzan las investigaciones.

Desde la Comisaría 3ª resaltaron que la rápida denuncia ciudadana fue determinante para lograr la recuperación total de los objetos robados.

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Grupo Lince frustró huida de presuntos motochorros

El segundo procedimiento ocurrió el domingo por la noche sobre las calles Héroes del Chaco y Javier Bogarín.

En este caso, agentes del Grupo Lince fueron alertados por un ciudadano que señaló a dos ocupantes de una motocicleta como presuntos autores de un robo.

Los uniformados interceptaron a los sospechosos y encontraron en su poder un teléfono celular que posteriormente fue reconocido por la víctima.

Los aprehendidos fueron identificados como Kevin David Escobar López, de 29 años, y Jonathan Daniel Gómez González, de 26 años.

Investigan posible vínculo con otros hechos

Además del teléfono recuperado, la Policía incautó una motocicleta cuya procedencia genera sospechas entre los investigadores.

Escobar López registra antecedentes por robo agravado en los años 2020 y 2024, según los datos oficiales.

El comisario Paiva indicó que las evidencias obtenidas durante el procedimiento podrían ayudar a esclarecer otros hechos similares ocurridos en la zona.

“El hurto de celulares es una constante, pero estamos tratando de contrarrestarlo con mayor presencia policial y una respuesta rápida ante cada denuncia”, afirmó.