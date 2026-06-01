Vídeo: padre de la joven fallecida agredió y amenazó al presunto tortolero “La Vaca”

El presunto tortolero José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, fue agredido ayer por familiares de Guadalupe Yamile Simón Pérez (25), la joven que falleció durante la persecución policial que culminó con la detención del sospechoso.

El incidente ocurrió cuando el detenido salía de la Comisaría 2ª de Asunción bajo custodia policial y se disponía a abordar una patrullera.

Según se observa en imágenes difundidas del momento, el padre de la víctima y, aparentemente, uno de sus tíos aprovecharon un descuido para propinarle golpes de puño y patadas al presunto delincuente.

Durante el altercado, el padre de la joven también lanzó amenazas contra el detenido. “Ndopamo’ai koa ape, jajotopata nde carruaje (No va a terminar esto acá, vamos a encontrarnos)”, se lo escucha decir.

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Padre sostiene que su hija fue retenida contra su voluntad

Según manifestó el padre de Guadalupe, el detenido habría tomado por la fuerza a su hija el domingo y la mantenía contra su voluntad dentro del vehículo durante la persecución.

“Este tipo le tuvo de rehén a mi hija, desde la Costanera se ve. Él tenía que hacerse responsable de su situación y soltarle a mi hija. No sé si él le metió un balazo o los del 911, que tampoco están bien preparados”, declaró a NPY.

El hombre afirmó, además, que desconocía el vínculo que existía entre su hija y el presunto tortolero. Explicó que el padrastro de la joven es cuñado de “La Vaca”.

Apuntan al padrastro y piden esclarecer los hechos

El padre relató que, durante la madrugada del domingo, aparentemente el padrastro de la víctima la buscó y posteriormente la habría “entregado” al ahora detenido.

Sostuvo que existen elementos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido, entre ellos el teléfono celular de su hija y otros dispositivos electrónicos.

“Vamos a ver quién fue el cómplice que le entregó a mi hija a este delincuente”, expresó.

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Cuestionan procedimiento policial y manejo de evidencias

El hombre también denunció presuntas irregularidades en la actuación policial tras el procedimiento.

Según afirmó, pertenencias de su hija, entre ellas su cartera, habrían sido entregadas inicialmente al supuesto abogado de “La Vaca”, quien posteriormente se las hizo llegar. “Cómo él va a tener la cartera de mi hija”, cuestionó.

Padre rechaza realización de autopsia

Asimismo, señaló que no autorizará la realización de una autopsia al cuerpo de su hija.

Indicó que, a su criterio, bastaría con la extracción del proyectil para determinar quién efectuó el disparo que acabó con la vida de la joven.

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Esta madrugada, desconocidos intentaron incendiar el vehículo incautado a “La Vaca”, frente a la Comisaría 2da. Según los investigadores, no descartan que los autores sean personas vinculadas al presunto tortolero o a la víctima fatal.