“La Vaca” va a prisión en la causa que afronta por presunto homicidio doloso

El juez de Garantías Raúl Florentín ordenó la prisión preventiva del supuesto tortolero José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, en la causa que el mismo enfrenta por un hecho de homicidio doloso ocurrido el 14 de diciembre de 2025, resultando víctima César Daniel Riveiro; y por el cual contaba con orden de captura dictada el 3 de febrero del corriente año.

En la audiencia llevada a cabo este lunes 1 de junio la defensa de La Vaca solicitó al magistrado el arresto domiciliario del presunto tortolero o, en su defecto, que la prisión preventiva sea cumplida en la Penitenciaría Padre Juan De la Vega, conocida también como Emboscada Antigua.

Vídeo: Policía captura al tortolero “La Vaca” tras persecución con disparos

Sin embargo, el juez Raúl Florentín concluyó que existe falta de arraigo del imputado, ya que el mismo no ha acreditado con documentaciones dicho extremo, además de la alta expectativa de pena y el estado incipiente en el cual se encuentra el presente proceso penal, las que sumadas al peligro de fuga y peligro de obstrucción latentes, no dan posibilidad de otra medida que no sea la prisión preventiva.

Sobre “La Vaca” pesaban 12 órdenes de captura pendientes , entre las cuales se incluye esta causa abierta por presunto homicidio doloso, además de sus antecedentes como presunto tortolero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Persecución en la Costanera Sur

José Gabriel Leguizamón Díaz y su acompañante Guadalupe Yamile Simón Pérez circulaban sobre la avenida Colón e ingresaron a la Costanera Sur, que estaba cerrada al tránsito desde su primera rotonda debido a que estaba en curso una corrida organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería.

En la rotonda, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción intentaron hacer que el vehículo de Leguizamón detuviera la marcha, pero este aceleró y cruzó el punto de cierre, momento en que comenzó a ser perseguido por una patrullera de la Comisaría 2ª de Asunción.

Lea más: Murió la mujer que acompañaba a “La Vaca” tras persecución en la Costanera

Imágenes capturadas por un dron de los organizadores de la corrida muestran al vehículo de Leguizamón abriéndose paso a alta velocidad entre los participantes de la corrida, algunos de los cuales apenas lograron apartarse de su camino. Ninguno de los corredores resultó herido.

Policía “escuchó un disparo”

En un momento de la persecución, una patrullera logró interceptar el rodado de Leguizamón y hacer que se detenga, pero este volvió a ponerse en marcha cuando los agentes intentaron abrir una puerta del vehículo y continuó su huida, golpeando una patrullera en el proceso.

Leguizamón salió de la Costanera Sur a la avenida Juan Domingo Perón e ingresó a Lambaré. Agentes del Grupo Lince de la Policía se sumaron a la persecución y, en un momento dado, “la camioneta impacta contra una de las motos” de Lince, según relató el subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2ª de Asunción.

Vídeo: Persecución y captura de ‘La Vaca’: así fue el fatal incidente, según la Policía

En comunicación con Cardinal el jefe policial puntualizó que uno de los agentes Lince “escucha un disparo” e intentó “neutralizar” el vehículo disparando contra sus ruedas.

Arma no se encontró en el vehículo de Leguizamón

Con sus cubiertas dañadas, el vehículo de Leguizamón siguió avanzando hasta las inmediaciones del Cementerio de Lambaré, donde finalmente los agentes pudieron detener al sospechoso.

La mujer que lo acompañaba fue trasladada a un hospital, donde se constató su deceso a consecuencia de una herida de bala en el tórax.

Agentes de Criminalística de la Policía realizaron una inspección del interior del vehículo, pero no hallaron un arma de fuego en su interior, dijo el subcomisario.

Lea más: Intentan incendiar vehículo incautado a “La Vaca” frente a una comisaría

En horas de la noche del domingo, personas desconocidas intentaron incendiar el vehículo de Leguizamón, que había sido trasladado a la Comisaría 2ª de Asunción. El rodado solo sufrió daños parciales.